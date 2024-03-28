Перший гнучкий iPhone: в Apple зіткнулися з проблемою і змінили графік появи моделі на ринку

Йдеться про iPhone Fold, перший складаний смартфон компанії. Його вихід очікувався в 2026, але розробник зіткнувся з низкою технічних проблем.

Перший складаний смартфон iPhone може з’явитися у 2027 році, а не в 2026-му, як було заявлено раніше. Також є інформація, що випуск технологічної новинки можуть відкласти на невизначений термін.

Про це йдеться у Macrumors.

Згідно з повідомленням, керівники Apple відкоригували графік запуску iPhone‌ Fold з четвертого кварталу 2026 року на перший квартал 2027 року через проблеми з придбанням частин, включаючи складні дисплеї, які відповідають високим стандартам.

"Apple все ще перебуває на ранніх стадіях розробки двох складних смартфонів", - повідомляє The Information.

У звіті йдеться, що два прототипи ‌iPhone‌ складаються по ширині, як книжечка. Нещодавно компанія Samsung Securities заявила, що перший гнучкий ‌iPhone‌ від Apple матиме 6-дюймовий зовнішній дисплей і 8-дюймовий основний дисплей.

Відомо, що Apple працює над своїм першим гнучким смартфоном від 2017 року. Джерела впевнені, що компанія намагається гучно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском девайсу. Утім, нові витоки стверджують, що цього може взагалі не статися.

Тим часом в чипах Apple знайшли вразливість, якою можуть скористатися хакери. Дослідники виявили серйозну вразливість у чипах сімейства Apple: йдеться про M – M1, M2 і M3. Шахраї та хакери, виявилося, можуть витягнути з них секретні ключі шифрування Мас.

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