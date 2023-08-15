Перший контакт з інопланетянами може закінчитися колонізацією та геноцидом: науковці б'ють на сполох

Те, як людство відреагує на перший контакт з розумним інопланетним життям, може визначити долю нашого виду, кажуть вчені.

Перший контакт з інопланетянами може закінчитися колонізацією та геноцидом для людства.

Про це йдеться у статті Space.

У виданні вважають, що якщо з’являться будь-які фактичні докази існування позаземного життя , чи то через свідчення викривачів, чи через визнання приховування владою, люди зіткнуться з історичною зміною парадигми.

На думку вчених, перший контакт є не так подією, як тривалим процесом, який уже, скоріш за все, розпочався. Одразу спадає на думку питання про те, хто відповідальний за підготовку до контакту з інопланетним життям. Найімовірніше, що залучатимуться до будь-якого сценарію контакту, військові, науковці, та, як не дивно, представники великих корпорацій, зацікавлені у збільшенні свого прибутку.

Хоча виявлення НЛО зазвичай є військовою справою, і NASA бере на себе лідерство в надсиланні повідомлень із Землі , більшість заходів, пов’язаних із позаземним зв’язком і доказами, припадає на програму під назвою SETI, або пошук позаземного розуму.

Небезпека прослуховування

Вчені з проєкту SETI займаються прослуховуванням космосу, щоб вловити сигнали, які були б ознакою існування позаземних технологій. А це своєю чергою буде доказом існування розвиненого позаземного розумного життя. Дослідники SETI є вченими в галузі науки, техніки та математики. На їхню думку, іншопланетна цивілізація сприйняла б наші техніки прослуховування як незрілі або елементарні.

Проте інші науковці попереджають, що інопланетяни, якщо вони все ж існують, можуть бути незадоволені тим, що їх "прослуховують".

"Мені здається, що інопланетяни можуть сприйняти сам факт того, що ми намагаємося відстежити їхні сигнали першою фазою контакту і це вони сприймуть не дуже добре, адже ми це робимо без їхнього дозволу. Таким чином нас і нашу планету можуть сприйняти за той самий новий світ, який можна і потрібно колонізувати", — каже Девід Шортер з Каліфорнійського університету.

Приклад корінних народів Америки та Австралії

Вчені зауважують, що коли Христофор Колумб та інші європейці прибули до Америки, відносини між двома цивілізаціями були сформовані упередженим уявленням про те, що індіанці були менш розвиненими. Це призвело до десятиліть рабства і пригноблення корінного населення Америки.

Також як приклад наводять подорож Джеймса Кука, які призвели до широкомасштабної колонізації та пригноблення корінного населення Австралії та Океанії.

"Історія імперіалізму та колоніалізму на Землі ілюструє, що не всі отримують вигоду від колонізації. Ніхто не може знати напевно, чим закінчиться взаємодія з інопланетянами, хоча краще розглянути застережливі випадки з власної історії Землі", – підсумували вчені.

Раніше колишній співробітник американської розвідки Девід Груш заявив, що Пентагон має повністю цілі, а також частково пошкоджені транспортні засоби неземного походження.

26 липня цього року троє американських військових пілотів у відставці дали свідчення в Конгресі США про НЛО.

А республіканець Тім Берчетт взагалі заявив, що іншопланетяни існують. І уряд США знає про них від кінця 19 століття.

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