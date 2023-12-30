Перший метеорний потік 2024 року – коли можна буде побачити зорепад

Почався перший метеорний потік 2024 року під назвою Квадрантиди. Він триватиме від 28 грудня по 16 січня, а його пік припаде у ніч з 3-го на 4-те січня.

Про це повідомляє ВВС Sky At Night Magazine.

За даними Американського метеорного товариства, під час піку Квадрантид у небі можна буде побачити до 120 "зірок, що падають" на годину, але пік триватиме лише кілька годин.

Однак побачити унікальне явище зможуть лише жителі країн північної півкулі.

Квадрантиди – це перший метеорний потік року. Він настав через кілька тижнів після найсильнішого 2023 року метеорного потоку Гемінід, під час якого було помічено понад 100 "зірок, що падають".

Такі зірки виникають внаслідок потрапляння пилу та бруду в атмосферу Землі, хоча зазвичай їхнім джерелом є комети, що пролітають повз неї.

"Для спостереження за метеорами не потрібні телескопи чи модне обладнання. Все, що вам потрібно, це ваше око. Знайдіть темне місце для спостереження та плануйте спостереження не менше 30 хвилин. Вашим очам може знадобитися близько 20 хвилин, щоб адаптуватися до темряви, але через деякий час ви почнете бачити більше зірок і, сподіваємось, кілька метеорів, що летять по небу. Уникайте використання світильників, таких як смолоскипи та мобільні телефони, оскільки це зіпсує ваше адаптоване нічне бачення", - дали поради науковці.

Нагадаємо, в Італії знайшли стародавній камінь із картою зоряного неба, якому 2500 років (фото).

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