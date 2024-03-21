Перший паралізований пацієнт з чипом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою розуму – відео

Ноланд Арбо зіграв у шахи та відеоігри в режимі онлайн, що стало проривом для компанії.

Першим пацієнтом з мозковим чипом компанії Neuralink став паралізований чоловік, який завдяки технології Ілона Маска зіграв у шахи, використовуючи силу свого розуму.

Про це пише Metro.

Раніше компанія Neuralink заявляла, що її початкова мета полягає в тому, щоб дати людям з квадриплегією – паралічем нижче шиї, що вражає обидві руки і ноги – можливість керувати своїми комп'ютерами і мобільними пристроями за допомогою своїх думок.

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Компанія винахідника, що займається розробкою мозкових чипів, досягла цього після того, як 29-річний Ноланд Арбо, який залишився паралізованим нижче плечей внаслідок нещасного випадку під час дайвінгу вісім років тому, зіграв в онлайн-шахи і відеоігри, що стало проривом для Neuralink.

Ноланд керував курсором на екрані комп'ютера за допомогою BCI (Brain Computer Interface) після того, як йому імплантували його під час операції.

"Це божевілля, це дійсно так. Це так круто", — сказав Арбо, який жартував, що володіє телепатією, у стримі на X від компанії.

Ноланд розповів, що спочатку він думав про те, як перемістити курсор, і врешті-решт BCI віддзеркалив його наміри.

У розмові з інженером під час стриму він додав: "Ми почали пробувати декілька різних речей. По суті, ми пішли від того, що ми називаємо свого роду диференціацією, наприклад, уявного руху та спроби руху. Отже, багато з того, що ми почали, було зі спроб рухатися. Я намагався перемістити, скажімо, праву руку, ліву, праву, вперед, назад... Звідти, я думаю, для мене просто стало інтуїтивно зрозуміло, що я почав уявляти, як курсор рухається. По суті, це було схоже на застосування сили до курсора і я міг змусити його рухатися будь-куди. Просто подивіться кудись на екран, і він переміститься туди, куди я хочу, і це був такий дикий досвід".

Ноланд додав, що для нього це лише початок процесу.

"Треба зробити багато роботи, але вона вже змінила моє життя, — сказав він. — Я не хочу, щоб люди думали, що це кінець шляху. Причина, через яку я зайнявся цим, полягала в тому, що я хотів бути частиною чогось, що, як я відчуваю, змінить світ".

Імплантат мозкового чипа Neuralink працює за допомогою робота, що поміщає його в область мозку, яка контролює рух. Під час операції робот видаляє невеликий шматок черепа і підключає електроди чипа до певних областей мозку. Потім робот зашиває всі видимі отвори, тому єдиним видимим шрамом залишається крихітний розріз.

За словами Маска, вся процедура триває лише 30 хвилин, і пацієнти можуть повернутися додому того ж дня. Neuralink не обійшовся без суперечностей, адже його тестували на тисячах тварин: мавпам просвердлювали в черепі отвори і заповнювали їх клеєм. Тваринам також ампутували частини кінцівок та присипляли після діареї та блювання. Neuralink несе відповідальність за загибель 1500 тварин, таких як вівці та свині.

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