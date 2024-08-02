Перший "переконливий доказ" життя на Марсі: дивна скеля зберегла сліди мікробів

Марсохід NASA Perseverance, можливо, знайшов перший переконливий доказ існування життя на Марсі у минулому. Сліди цього життя зберегла дивна, плямиста скеля стрілоподібної форми, що отримала назву водоспад Чевая. Вона розташована в руслі річки, яка колись впадала в кратер Джезеро.

Про це пише Livescience.

Аналіз цього плямистого каменю виявив прожилковий осадовий матеріал, який містить велику кількість органічних сполук, свідчення перебування у воді та плями, схожі на леопардову шкіру, що залишилися від хімічних реакцій. На думку вчених, ці реакції могли використовуватися стародавніми мікробами для одержання енергії. Подібні сліди знаходять і на Землі в породах, де є скам'янілі мікроорганізми.

З самого початку місії NASA Mars 2020 марсохід Perseverance шукав ознаки стародавнього життя в кратері Джезеро шириною 50 кілометрів, який за всіма ознаками колись був теплим та вологим регіоном Червоної планети. За кілька років роботи він зібрав десятки зразків гірських порід, які після завершення місії мають доставити на землю для ретельного вивчення.

Можливо, після прибуття на Землю зразків з водоспаду Чевая, дослідники зможуть визначити, чи є дивні сліди на цьому камені свідченнями стародавнього життя, чи вони з'явилися внаслідок небіологічних процесів.

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"Водоспад Чевая — найбільш загадкова, складна і потенційно важлива скеля, коли-небудь досліджена Perseverance. З одного боку, у нас є перше переконливе виявлення органічного матеріалу, відмінні кольорові плями, що вказують на хімічні реакції, які мікробне життя могло використовувати як джерело енергії, і явні докази того, що вода, яка необхідна для життя, колись проходила через породу", — сказав Кен Фарлі, науковий співробітник проєкту Perseverance у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені.

При цьому він додав, що з іншого боку, дослідникам поки не вдалося з'ясувати, як утворився водоспад Чевая і що сприяло появі його унікальних особливостей.

На жаль, швидко отримати відповіді вченим не вдасться. Для доставлення зразків з Марса на Землю Європейське космічне агентство спочатку пропонувало використати свій космічний апарат Sample Retrieval Lander. Але зараз місія NASA Mars 2020 значно перевищила бюджет і не вписується в строки. Її первісна вартість становила 5 млрд доларів, а завершення очікувалося 2026 року. Однак тепер повернення марсоходу перенесли на 2040 рік, а витрати збільшилися до 11 млрд. Щоб швидше отримати зразки марсіанських порід NASA хоче залучити до проєкту приватних інвесторів і вже відкрило торги серед компаній.

Нагадаємо, NASA завершило експеримент з імітації життя на станції на поверхні Марса. Протягом 378 днів чотири дослідники жили у симуляторі Mars Dune Alpha, у якому штучно відтворили марсіанське середовище.

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