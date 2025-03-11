Перший у світі гуманоїдний робот-слуга із ШІ: що він уміє та який має вигляд (фото)

Норвезька робототехнічна компанія 1X нещодавно анонсувала NEO Gamma – двоногого гуманоїдного робота на базі штучного інтелекту, який може виконувати різноманітні домашні завдання.

За останні декілька місяців сталися важливі прориви у робототехніці, зокрема STAR1, найшвидший у світі двоногий робот, або SE01, двоногий робот, відомий своєю плавною ходою, але з точки зору повсякденної корисності, пропозицій було недостатньо. Але це скоро зміниться, якщо вірити норвезькій робототехнічній компанії 1X та її найдосконалішому творінню – NEO Gamma, людиноподібному слузі, здатному виконувати різноманітні домашні справи, такі як прибирання і навіть подавання чаю.

Про це пише Oddity Central.

Щоб зробити його більш схожим на людину, компанія об'єдналася з японським виробником в'язальних машин Shima Seiki, щоб створити м'який і гладкий костюм, який приховує металеве тіло робота.

За словами представників 1X, нещодавно представлений NEO Gamma може виконувати різноманітні дії, наприклад, присідати, щоб підняти предмети з землі, сідати на стілець, розставляти криві предмети і навіть наливати чай у чашку. Очевидно, компанія використовує дані захоплення рухів людини, щоб навчити робота виконувати різні рухи більш схожим на людський спосіб.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

Завдяки системі, змодельованій на основі людських сухожиль, дії людиноподібного робота генерують лише 10 Дб, що робить його тихим, як сучасний холодильник.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

Завдяки вдосконаленому компоненту штучного інтелекту 1X може функціонувати автономно, але завдяки чотирьом вбудованим мікрофонам він дуже швидко реагує на команди користувачів-людей. Він також може відповідати і вести прості розмови або відтворювати музику через динамік у тазу.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

"У найближчому майбутньому ми всі матимемо власних домашніх роботів, таких як Rosie або Baymax", - каже генеральний директор 1X Бернд Борніг. "Але для того, щоб людиноподібні роботи дійсно стали частиною повсякденного життя, вони повинні розроблятися разом із людьми – вони не можуть розроблятися поодинці. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб незабаром поділитися більш детальною інформацією про NEO Gamma".

Нагадаємо, нещодавно гуманоїдний робот атакував натовп людей. Інцидент стався на популярному фестивалі.

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