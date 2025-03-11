Перший у світі гуманоїдний робот-слуга із ШІ: що він уміє та який має вигляд (фото)

Норвезька робототехнічна компанія 1X нещодавно анонсувала NEO Gamma – двоногого гуманоїдного робота на базі штучного інтелекту, який може виконувати різноманітні домашні завдання.
За останні декілька місяців сталися важливі прориви у робототехніці, зокрема STAR1, найшвидший у світі двоногий робот, або SE01, двоногий робот, відомий своєю плавною ходою, але з точки зору повсякденної корисності, пропозицій було недостатньо. Але це скоро зміниться, якщо вірити норвезькій робототехнічній компанії 1X та її найдосконалішому творінню – NEO Gamma, людиноподібному слузі, здатному виконувати різноманітні домашні справи, такі як прибирання і навіть подавання чаю.
Про це пише Oddity Central.
Щоб зробити його більш схожим на людину, компанія об'єдналася з японським виробником в'язальних машин Shima Seiki, щоб створити м'який і гладкий костюм, який приховує металеве тіло робота.
За словами представників 1X, нещодавно представлений NEO Gamma може виконувати різноманітні дії, наприклад, присідати, щоб підняти предмети з землі, сідати на стілець, розставляти криві предмети і навіть наливати чай у чашку. Очевидно, компанія використовує дані захоплення рухів людини, щоб навчити робота виконувати різні рухи більш схожим на людський спосіб.
Завдяки системі, змодельованій на основі людських сухожиль, дії людиноподібного робота генерують лише 10 Дб, що робить його тихим, як сучасний холодильник.
Завдяки вдосконаленому компоненту штучного інтелекту 1X може функціонувати автономно, але завдяки чотирьом вбудованим мікрофонам він дуже швидко реагує на команди користувачів-людей. Він також може відповідати і вести прості розмови або відтворювати музику через динамік у тазу.
"У найближчому майбутньому ми всі матимемо власних домашніх роботів, таких як Rosie або Baymax", - каже генеральний директор 1X Бернд Борніг. "Але для того, щоб людиноподібні роботи дійсно стали частиною повсякденного життя, вони повинні розроблятися разом із людьми – вони не можуть розроблятися поодинці. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб незабаром поділитися більш детальною інформацією про NEO Gamma".
Нагадаємо, нещодавно гуманоїдний робот атакував натовп людей. Інцидент стався на популярному фестивалі.
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