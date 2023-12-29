Перший у світі: вчені надрукували на 3D-принтері унікальний пристрій для тестування ліків (фото)

Це може покласти край необхідності тестувань на тваринах.

Вчені розробили новаторський пристрій, надрукований на 3D-принтері, який може прискорити доступ пацієнтів до нових ліків та усунути необхідність випробувань на тваринах.

Про це пише The Guardian.

Щороку в усьому світі на ранніх стадіях розробки ліків використовуються тисячі тварин, проте багато ліків, що тестуються на тваринах, не показують жодної клінічної користі.

Тепер дослідники з Единбурзького університету розробили революційне тіло на чипі, яке ідеально імітує те, як ліки проходять через тіло пацієнта. Пластиковий пристрій означає, що вчені можуть тестувати ліки, щоб побачити, як реагують різні органи без необхідності випробувань на живих тварин.

Пристрій для тестування ліків / Фото: theguardian.com

Пристрій, винайдений в Единбурзі, є першим у світі. П'ять відсіків чипа, створені за допомогою 3D-принтера, повторюють людське серце, легені, нирки, печінку та мозок. Вони з'єднані каналами, що імітують кровоносну систему людини, якими можна перекачувати нові ліки.

Пристрій використовує позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для створення детальних тривимірних зображень, що показують, що відбувається всередині крихітних органів. "ПЕТ-зображення – це те, що дозволяє нам гарантувати рівномірний потік нових ліків, що випробовуються", - сказав Ліам Карр, винахідник пристрою.

Пристрій для тестування ліків / Фото: theguardian.com

ПЕТ-сканування містить введення невеликої кількості радіоактивних з'єднань у чип для передавання сигналів на надзвичайно чутливу камеру, що дозволяє вченим краще оцінити ефект нових ліків.

Нагадаємо, журнал Science назвав головні наукові відкриття і прориви року. Цього року журнал відзначив препарат для зниження ваги.

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