Перший в історії запис моменту смерті людини показав, якими можуть бути наші останні думки

Перший в історії запис того самого моменту, коли людина помирає, показав, якими можуть бути наші останні думки.

Про це пише LADbible.

Дослідники у Ванкувері, Канада, подивилися на мозок 87-річного пацієнта, який страждав на епілепсію, але несподівано помер внаслідок серцевого нападу, коли вони спостерігали за ним.

Використовуючи результати електроенцефалограми (ЕЕГ), вони змогли визначити, що відбувалося в його мозку в останні хвилини життя – зокрема, за 30 секунд до і після того, як його серце припинило битися.

І давня ідея про те, що життя "проноситься перед очима", може виявитися реальністю після того, як було виявлено збільшення "гамма-осциляцій". "Гамма-осциляції" пов'язані з відновленням спогадів і сновидінь, що може свідчити про те, що пацієнт переживав минулий досвід перед смертю.

Головний автор дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Ageing Neuroscience, доктор Аджмал Земмар сказав: "Генеруючи коливання, які беруть участь у відновленні пам'яті, мозок може відтворювати останні спогади про важливі життєві події безпосередньо перед смертю, подібні до тих, які спостерігаються у передсмертних переживаннях. Ці висновки кидають виклик нашому розумінню того, коли саме закінчується життя, і породжують важливі подальші питання, наприклад, пов'язані з часом донорства органів".

Дослідники вивчили мозок 87-річного пацієнта через 15 хвилин після його смерті / Фото: Frontiers in Ageing Neuroscience

Дослідження показало подібні зміни в мозкових хвилях у щурів у момент смерті – але це вперше виявлено у людей. Однак, як і у випадку з більшістю досліджень, команда каже, що для отримання більш переконливих результатів необхідні подальші дослідження.

Важливо також зазначити, що дані зосереджені лише на одному конкретному випадку, а мозок пацієнта вже був пошкоджений епілепсією. Тому фахівці не можуть з упевненістю сказати, чи сталося б те саме з іншою людиною, незадовго до її смерті.

"Дещо ми можемо дізнатися з цього дослідження: хоча наші близькі мають заплющити очі і готові залишити нас на спочинок, їхній мозок може відтворювати деякі з найкращих моментів, які вони пережили у своєму житті", - додає доктор Земмар.

Нагадаємо, смерть першої пари у "капсулі самогубця" знімуть на відео. Останні миті Пітера Скотта та його дружини Крістін у Sarco будуть зняті з важливої причини.

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