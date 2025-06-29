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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Першими Місяць відвідали не люди: хто раніше за всіх долетів до супутника Землі (фото)

У вересні 1968 року радянський космічний корабель «Зонд-5» вирушив у напрямку Місяця.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Першими Місяць відвідали не люди: хто раніше за всіх долетів до супутника Землі (фото)

Космічні перегони: хто був першим / © Credits

Задовго до того, як у грудні 1968 року астронавти NASA з місії «Аполлон-8» здійснили обліт Місяця, це зробили дві звичайні черепахи. Вони стали першими живими істотами, які наблизилися до супутника Землі, відкриваючи нову сторінку в історії космічних досліджень.

Про це йдеться у IFLScience.

Космічна місія з рептиліями

15 вересня 1968 року радянський космічний корабель «Зонд-5» вирушив у напрямку Місяця. На борту не було людей — лише дві середньоазіатські черепахи, кілька комах і мікроорганізмів. До цього тварини перебували у космічному модулі ще з 2 вересня, причому без харчування — вчені побоювались, що їжа може вплинути на результати експерименту.

Обліт Місяця здійснили дві черепахи / © pixabay.com

Обліт Місяця здійснили дві черепахи / © pixabay.com

Ця місія мала на меті вивчити, як живі організми витримують міжпланетний політ. І вона пройшла успішно — 21 вересня «Зонд-5» повернувся на Землю, приводнившись в Індійському океані. Обидві черепахи вижили, хоча й помітно втратили у вазі.

Космічні перегони: хто був першим?

На момент польоту «Зонда-5» СРСР уже відставав у змаганні з США. Радянська програма не мала ракети, здатної доставити людину на Місяць, тому вирішили вдатися до нестандартного рішення — відправити тварин. Це дало змогу Радянському Союзу заявити про науковий прорив і хоч якось наздогнати американців, які через рік висадили своїх астронавтів на поверхню Місяця.

Ці дві черепахи увійшли в історію як піонери міжпланетних мандрів, які першими облетіли Місяць і повернулися додому.

Нагадаємо, раніше оприлюднили нові сценарії кінця світу, від Великого Стиснення до «теплової смерті» Всесвіту. Але фізики розкрили найруйнівніший сценарій Судного дня: у Всесвіті може бути вбудована «кнопка самознищення».

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