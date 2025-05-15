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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
2295
Час на прочитання
1 хв

Першими загинуть рослини, а Земля стане схожою на Марс: коли це станеться

Атмосфера, придатна для життя, не є постійною. Дослідження показує, що вже за мільярд років рівень кисню різко знизиться, а сама Земля стане непридатною для сучасних форм життя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Планета Земля

Планета Земля / © Pixabay

Астрономи спільно з NASA здійснили 400 тисяч планетарних симуляцій. Експерименти показали, що багаті на кисень атмосферні умови Землі зміняться за один мільярд років. Це матиме фатальний вплив на життя, залежне від повітря.

Про це пише Vice.

Симуляція показала, що різке зниженням вмісту O2 в атмосфері до рівнів, що нагадують архейську Землю, найімовірніше, відбудеться до виникнення вологих парникових умов у кліматичній системі Землі та до значної втрати поверхневих вод.

Цей процес пояснюють старінням Сонця. Як і кожна зірка, з часом воно все більше нагрівається і виділяє більше енергії. Це змінить земну атмосферу та зруйнує вуглецевий цикл, який підтримує фотосинтез. Атмосфера насичиться метаном. Першими загинуть рослини і поступово планета повернеться до пустельних ландшафтів, схожих на Марс, кажуть дослідники.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2295
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