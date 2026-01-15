Перший готель на Місяці відкриють до 2032 року: скільки коштує номер

Проєкт першого готелю на Місяці / © GRU Space

До 2032 року на поверхні Місяця з’явиться перший готель. Стати частиною історії можна вже зараз, подавши заявку на бронювання номера, проте ціна космічного відпочинку вражає.

Про це повідомляє GRU Space — приватний космічний проєкт, який позиціонує себе як перший у світі девелопер та оператор місячної нерухомості.

У заяві компанії вказано, що охочі мають можливість подати заявку, щоб увійти до кола перших, хто зможе зарезервувати місце в першому у світі готелі на Місяці. Це шанс долучитися до нового міжпланетного розділу історії людства.

Йдеться не про звичайний космічний туризм. На Місяці побували лише 12 людей, і участь на цьому початковому етапі означає стати частиною створення основ життя поза межами Землі.

У разі успішного відбору туристові запропонують підписати депозитну угоду та внести аванс у розмірі 250 тис. дол. або 1 млн дол.— залежно від обраної опції. Після перших 30 днів депозит можна повернути в повному обсязі в будь-який час. Ця сума буде зарахована до фінальної вартості бронювання, коли готель буде готовий приймати гостей.

Кінцева ціна ще не сформована, однак очікується, що вона перевищить 10 млн дол. Також може виникнути потреба надати додаткові особисті, медичні та фінансові дані та документи для підтвердження можливості подорожі і збереження бронювання. Компанія обіцяє супровід на кожному етапі.

Плата за подання лише самої заявки становить 1000 дол. і не підлягає поверненню.

До слова, адміністратор NASA Джаред Айзекман підтвердив амбітний план США повернутися на Місяць протягом другого терміну президента Дональда Трампа. Пріоритетом агентства є освоєння супутника для створення космічних дата-центрів та видобутку гелію-3 — стратегічного палива для майбутнього термоядерного синтезу. Реалізація проєкту передбачає швидкий запуск місій Artemis II та Artemis III, будівництво ядерних реакторів на місячній базі до 2030 року та залучення важких ракет SpaceX і Blue Origin для регулярних і доступних польотів.