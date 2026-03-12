Apple готує несподіваний iPhone: новий ґаджет може бути більше схожий на Android

Складаний iPhone / © Bloomberg

Реклама

Перший складаний смартфон від Apple може працювати зовсім не так, як очікували багато користувачів.

Нові подробиці про майбутній пристрій оприлюднив відомий експерт з продуктів компанії Марк Гурман у матеріалі Bloomberg.

За його інформацією, складаний iPhone планують представити восени разом із моделями iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Реклама

Чим складаний iPhone відрізнятиметься від iPad

Попри великий дисплей, пристрій працюватиме на операційній системі iOS, а не на більш функціональній iPadOS. Саме тому можливості багатозадачності можуть бути обмеженими.

Замість розширених функцій, які отримали iPad після оновлення iPadOS, складаний iPhone, ймовірно, дозволятиме відкривати лише два застосунки одночасно у режимі поділу екрана.

Подібна система вже використовується у складних смартфонах Android, зокрема в Samsung Galaxy Z Fold та Google Pixel Fold.

Нові функції для великого екрана

За словами Гурмана, Apple планує дозволити розробникам додавати бокові панелі в додатках, щоб ефективніше використовувати великий дисплей.

Реклама

Такі панелі можуть з’являтися з лівого боку екрана та давати швидкий доступ до налаштувань або додаткових функцій.

Яким може бути дизайн складаного iPhone

За попередніми даними, новий пристрій буде компактнішим у складеному вигляді, ніж більшість сучасних iPhone.

Водночас внутрішній дисплей матиме ширший формат, що краще підходить для перегляду відео та роботи з контентом.

Фронтальні камери, ймовірно, розмістять у вирізах у вигляді отворів на зовнішньому та внутрішньому екранах. Технологія Face ID може бути відсутньою, натомість Apple планує використати Touch ID у боковій кнопці.

Реклама

Також очікується, що складний дисплей матиме менш помітну складку, хоча повністю прибрати її поки не вдалося.

З’явилися ймовірні фото складаного iPhone

Інший відомий інсайдер, Сонні Діксон, опублікував зображення, які, за його словами, можуть бути 3D-CAD моделями майбутнього складаного iPhone.

Вони демонструють більш широкий корпус у розкладеному вигляді та компактніші габарити у складеному стані.

За словами експертів, з кожним новим витоком інформації стає дедалі очевидніше, що перший складаний iPhone від Apple може з’явитися вже найближчими роками.

Реклама

Нагадаємо, раніше компанія Apple неочікувано випустила серію оновлень для застарілих пристроїв, які вже не підтримують актуальні версії iOS та iPadOS. Це важливий крок для користувачів гаджетів, випущених ще 2015 року, оскільки патчі містять критичні виправлення безпеки.