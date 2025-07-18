Перший складаний iPhone може з’явитися вже назабаром: які 5 функцій, він отримає

Ілюстративне фото iPhone Fold / © 9to5mac

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Apple готується до запуску першого в історії складаного iPhone. За чутками, пристрій під назвою iPhone Fold можуть представити вже наступного року. Інсайдери та аналітики розповіли про п’ять ключових особливостей, які, ймовірно, матиме новинка.

Про це повідомило видання 9to5Mac.

Два дисплеї різного розміру

Очікується, що iPhone Fold отримає 7,8-дюймовий внутрішній дисплей та 5,5-дюймовий зовнішній. Для порівняння: сучасні моделі iPhone мають екрани розміром від 6,1 до 6,9 дюйма.

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Новий тип складання без помітної складки

Чутки вказують, що Apple розробила дисплей, який не матиме видимої складки. За даними аналітика Мін Чі Куо, у складеному вигляді товщина пристрою становитиме 9–9,5 мм, а в розкладеному — 4,5–4,8 мм.

Чотири камери

Передбачається, що iPhone Fold буде оснащений чотирма камерами: двома основними (48 МП), однією фронтальною для використання у складеному вигляді та однією — для розкладеного.

Touch ID замість Face ID

Ймовірно, Apple використає сканер відбитка пальця, вбудований у бічну кнопку, замість Face ID. Це може бути пов’язано з обмеженнями у внутрішньому просторі пристрою.

Титановий корпус і шарнір

За повідомленнями, у конструкції iPhone Fold буде використано титан — зокрема для корпусу та шарніра.

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Нагадаємо, Apple готує оновлення для iPhone 17 Pro — дисплей отримає нове покриття, яке зменшить відблиски та покращить зображення за яскравого світла.