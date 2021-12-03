Перукарня в умовах невагомості: на китайській космічній станції підстригли астронавтку

Перукарня в умовах невагомості: на китайській космічній станції підстригли астронавтку

Зробити це в невагомості було нелегко.

Космічна перукарня. Астронавтку підстригли в умовах невагомості на китайській космічній станції.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.

Жінка захотіла підкоротити волосся, адже вона на орбіті вже два місяці. Однак стригти в невагомості нелегко, адже тіла рухаються непередбачувано і кожен необережний рух може закінчитися травмою.

Крім того, обрізане волосся не падає на підлогу, а розлітається в повітрі і може пошкодити обладнання. Тож космонавти застосували щось схоже на міні-пилосос, щоб усе ретельно зібрати.

Китайська команда залишатиметься на орбіті до березня, тож вирішили стригти одне одного по черзі.