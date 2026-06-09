Під Антарктидою виявили гігантську загадкову структуру, яка могла змінити долю континенту

Антарктида / © unsplash.com

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Під багатокілометровим шаром льоду в Східній Антарктиді науковці виявили масштабну геологічну структуру, яка досі залишалася прихованою. Вона охоплює десятки підльодовикових басейнів і, за припущеннями дослідників, може бути пов’язана з процесами, що відбувалися ще до розпаду суперконтиненту Гондвана.

Про це повідомило видання Science Alert.

Під час аналізу даних команда вчених під керівництвом геофізика Егідіо Армаділло з Генуезького університету встановила, що під льодовиковим щитом розташована велика система приблизно з 30 басейнів, які утворюють єдину структуру. За даними авторів роботи, вона розширюється у напрямку узбережжя Східної Антарктиди.

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Науковці назвали знахідку Східноантарктичною віялоподібною басейновою провінцією (EAFBP). Її особливістю є те, що окремі улоговини мають спільний напрямок і ніби розходяться від однієї центральної точки поблизу Південного полюса.

Автори роботи зазначають, що не шукали таку структуру цілеспрямовано. Спочатку вони намагалися реконструювати вигляд Східної Антарктиди без льодового покриву. Для цього використовували дані радарних досліджень, а також результати гравітаційних, магнітних і сейсмічних спостережень.

Під час аналізу реконструйованого рельєфу дослідники звернули увагу, що великі підльодовикові басейни не розташовані хаотично. Вони утворюють масштабний радіальний візерунок, який розходиться від спільної центральної точки та охоплює значну частину континенту.

Карта EAFBP. Фото: Університет Генуї

Науковці розглянули кілька можливих механізмів формування цієї структури, зокрема рифтогенез, льодовикову ерозію, розтягування земної кори та вплив давніших геологічних особливостей. За висновками авторів дослідження, спостережувані характеристики найбільше відповідають процесу обертального розширення земної кори, коли вона розходиться від точки повороту, утворюючи віялоподібну форму.

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Дослідники припускають, що ця структура могла сформуватися ще до розпаду Гондвани. На їхню думку, вона могла утворити зону слабкості, яка згодом, ймовірно, вплинула на процес розділення Антарктиди та Австралії.

Відкриття має значення не лише для вивчення геологічного минулого Землі. Значна частина виявлених басейнів розташована під Східно-Антарктичним льодовиковим щитом, тому, як зазначають автори роботи, вони можуть впливати на рух льоду, еволюцію ландшафту та інші льодовикові й гідрологічні процеси.

Науковці наголошують, що дослідження прихованого рельєфу Антарктиди є важливим для розуміння історії формування континентів і розвитку земної кори. Оскільки більша частина материка залишається прихованою під льодом, багато сторінок його геологічного минулого досі залишаються маловивченими.

Водночас автори роботи визнають, що поки не можуть точно визначити час формування виявленої структури. За їхніми словами, вона може бути результатом кількох етапів розширення земної кори, які накладалися один на одного протягом тривалого часу. Подальші дослідження мають допомогти уточнити її походження та роль у геологічній історії Антарктиди.

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Нагадаємо, раныше ми повідомляли, що льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають «Льодовиком Судного дня», може незабаром втратити один із головних природних бар’єрів, що стримує його рух в океан.

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