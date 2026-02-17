Гравітаційна діра під Антарктидою / Фото ілюстративне / © Pixabay

Реклама

Під Антарктидою розташована так звана «гравітаційна діра» — унікальна геологічна аномалія, яка сформувалася десятки мільйонів років тому, ще в епоху динозаврів. Попри тривожну назву, явище не становить безпосередньої загрози для людства. Натомість воно допомагає вченим краще зрозуміти еволюцію крижаного щита континенту та його вплив на глобальний клімат.

Про це повідомляє popsci.

Йдеться про Антарктичний геоїдний мінімум (Antarctic Geoid Low, AGL) — регіон з відносно слабшою гравітацією. Через це рівень океану навколо Антарктиди нижчий, ніж у середньому по планеті: вода «перетікає» до зон із сильнішим гравітаційним притяганням.

Реклама

Гравітація на Землі не є однаковою скрізь. Її сила змінюється залежно від маси та щільності гірських порід у мантії. Саме різниця в щільності порід у надрах планети поступово впливає на розподіл води в океанах. Найпомітніше це проявляється саме в районі Антарктиди.

Як вчені «просканували» Землю

Дослідники проаналізували це явище за допомогою даних про землетруси. Результати опубліковані в журналі Scientific Reports.

«Уявіть, що ми робимо комп’ютерну томографію всієї Землі, але замість рентгену використовуємо землетруси», — пояснив співавтор дослідження, геофізик Університету Флориди Алессандро Форте. За його словами, сейсмічні хвилі слугують своєрідним «світлом», яке дозволяє зазирнути вглиб планети.

На основі сейсмічних даних вчені створили тривимірну фізичну модель внутрішньої будови Землі та зіставили її з супутниковими спостереженнями. Далі за допомогою комп’ютерного моделювання вони «відмотали» геофізичні процеси приблизно на 70 мільйонів років назад, щоб простежити, як формувалася гравітаційна аномалія.

Реклама

Клімат і посилення аномалії

За оцінками дослідників, раніше «гравітаційна діра» була слабшою, але приблизно 30–50 мільйонів років тому суттєво посилилася. Цей період збігається з масштабними кліматичними змінами в Антарктиді та формуванням льодовиків.

Льодовикові процеси своєю чергою мають значний вплив на глобальні екосистеми, зокрема на рівень Світового океану та кислотність води.

Науковці наголошують, що такі регіони потребують детальніших досліджень. Наступний етап їхньої роботи — перевірити прямий зв’язок між посиленням гравітаційної аномалії та розвитком антарктичного крижаного щита.

«Як наш клімат пов’язаний із процесами всередині планети? Якщо ми краще зрозуміємо, як надра Землі впливають на гравітацію та рівень моря, це допоможе пояснити фактори, що визначають зростання і стабільність великих льодовикових масивів», — зазначив Форте.

Реклама

Дослідження дає нові підказки щодо того, як глибинні процеси в мантії можуть впливати на довготривалу еволюцію клімату Землі.

Нагадаємо, Антарктида — це континент, де побували перші хаскі. Вони прибули сюди 1899 року разом з експедицією норвежця Карстена Борхгревінка, ставши незамінними супутниками дослідників під час екстремальних зимівель.

Також в Антарктиді виявили дивну комаху. Раніше йшлося про те, як вона виживає у крижаній пустелі.