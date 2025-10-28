Під арктичним льодом знайшли життя, яке не мало існувати — що виявили вчені

Арктика / © Pexels

Під товщею арктичного льоду вчені знайшли мікроорганізми, які виживають у середовищі, де життя вважалося неможливим. Команда дослідників з Копенгагенського університету виявила бактерії, здатні існувати у холодній воді Північного Льодовитого океану, переробляючи азот — попри те, що його там майже немає.

Про це пише Daily Mail.

“Ми виявили важливе явище під морським льодом, яке раніше вважали неможливим”, — заявили вчені. За їхніми словами, відкриття може змінити розуміння арктичних екосистем і вуглецевого циклу планети.

Мікроорганізми, відомі як неціанобактеріальні діазотрофи, не фотосинтезують, як більшість морських бактерій, але здатні фіксувати атмосферний азот, перетворюючи його на сполуки, придатні для життя.

Ці крихітні організми офіційно відомі як "неціанобактеріальні діазотрофи", здатні перетворювати атмосферний азот на корисну форму. / © Daily Mail

Дослідники зібрали проби у 13 точках Арктики з борту судна Polarstern і зафіксували несподівано високі показники азотфіксації — особливо біля танучого льоду. Це свідчить, що зміна клімату може створювати умови, у яких такі бактерії процвітають.

Авторка дослідження докторка Ліза фон Фрізен зазначила:

“Досі вважалося, що фіксація азоту під льодом неможлива. Ми помилялися”.

Результати роботи, опублікованої в журналі Communications Earth & Environment, вказують: процес фіксації азоту потрібно враховувати у прогнозах майбутніх змін Арктики, де потепління вже відбувається у чотири рази швидше, ніж у середньому на планеті.