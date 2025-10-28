- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Під арктичним льодом знайшли життя, яке не мало існувати — що виявили вчені
Вчені з Копенгагенського університету вперше виявили мікроорганізми, які фіксують азот під арктичним льодом — явище, яке раніше вважали неможливим.
Під товщею арктичного льоду вчені знайшли мікроорганізми, які виживають у середовищі, де життя вважалося неможливим. Команда дослідників з Копенгагенського університету виявила бактерії, здатні існувати у холодній воді Північного Льодовитого океану, переробляючи азот — попри те, що його там майже немає.
Про це пише Daily Mail.
“Ми виявили важливе явище під морським льодом, яке раніше вважали неможливим”, — заявили вчені. За їхніми словами, відкриття може змінити розуміння арктичних екосистем і вуглецевого циклу планети.
Мікроорганізми, відомі як неціанобактеріальні діазотрофи, не фотосинтезують, як більшість морських бактерій, але здатні фіксувати атмосферний азот, перетворюючи його на сполуки, придатні для життя.
Дослідники зібрали проби у 13 точках Арктики з борту судна Polarstern і зафіксували несподівано високі показники азотфіксації — особливо біля танучого льоду. Це свідчить, що зміна клімату може створювати умови, у яких такі бактерії процвітають.
Авторка дослідження докторка Ліза фон Фрізен зазначила:
“Досі вважалося, що фіксація азоту під льодом неможлива. Ми помилялися”.
Результати роботи, опублікованої в журналі Communications Earth & Environment, вказують: процес фіксації азоту потрібно враховувати у прогнозах майбутніх змін Арктики, де потепління вже відбувається у чотири рази швидше, ніж у середньому на планеті.