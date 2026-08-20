Під автобаном у Німеччині відкрили римську дорогу, але найцікавіше чекало під нею

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На півдні Німеччини археологи натрапили на залишки давньоримського шляху, прокладеного близько двох тисяч років тому. Водночас дослідження цієї місцевості відкрило значно давнішу сторінку її історії: під дорогою та поряд із нею виявили поховання й артефакти бронзової доби.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Розкопки проводять неподалік Дракенштайна в землі Баден-Вюртемберг, де готують територію до спорудження нової ділянки автобану A8. Археологічні роботи вздовж майбутньої автомагістралі тривають від серпня 2025 року.

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Науковці вже дослідили приблизно 90-метровий відрізок римської дороги. Вона пролягає майже перпендикулярно до запланованого коридору автобану та колись була частиною Альблімеської дороги через Швабський Альб. Цей маршрут з’єднував Ротвайль і Гайденхайм-ан-дер-Бренц.

Давня дорога мала близько п’яти метрів завширшки. Її поверхня за століття була зруйнована, однак нижня частина конструкції вціліла. Для облаштування основи римляни брали білий юрський вапняк.

Дослідники попередньо датують спорудження дороги першим століттям нашої ери, ймовірно, часом правління імператора Веспасіана. Шлях входив до мережі, що забезпечувала сполучення між римськими фортами та поселеннями на плато. Ним користувалися військові, а також доправляли товари.

Утім, територія була освоєна людьми задовго до римського періоду. Під частиною дороги археологи знайшли поховальну урну, яку відносять до пізньої бронзової доби. Неподалік лежала бронзова шпилька із заокругленою головкою, датована тим самим періодом. Дослідники припускають, що цей предмет могли зрушити зі свого первісного місця під час будівництва римського шляху.

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На інших ділянках розкопок виявили поховання, сліди споруд і різні предмети, більшість із яких належать до бронзової та залізної діб. Сукупність знахідок вказує на існування кельтського поселення в районі сучасного Дракенштайна ще до приходу римлян.

Римська доба також залишила після себе низку артефактів. Серед них — бронзовий дупондій із сильно стертим портретом імператора. Науковці вважають, що на монеті міг бути зображений Доміціан. Крім того, археологи знайшли залізні цвяхи, якими підбивали римське взуття.

Станом на зараз розкопано близько 4,6 гектара, що становить приблизно дві третини всієї території, яку мають дослідити. На ділянці, до якої археологи ще не дісталися, виявили ознаки об’єкта, що потенційно міг бути римською дорожньою станцією. Поки що ця версія залишається непідтвердженою.

Археологічні роботи мають тривати до кінця 2026 року. Вже навесні 2027-го планують розпочати будівництво тунелю Дракенштайн, який стане частиною нового підйому автобану A8.

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