Під час будівництва школи знайшли поховання віком 7000 років

Давнє поховання у Лейпцигу / © Saxony State Office for Archaeology

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У німецькому місті Лейпцигу будівельники, які споруджували нову початкову школу, натрапили на поховання віком близько 7000 років. Це найдавніша могила, яку археологам вдалося ідентифікувати в межах міста.

Про незвичайну знахідку повідомляє видання Daily Galaxy.

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Під час археологічних розкопок дослідники виявили людський скелет, похований у скорченому положенні: людина лежала на лівому боці з підтягнутими до тулуба ногами. Вік і стать померлого поки що не встановлені.

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Особливу цінність знахідці надає стан збереження кісток. У багатьох районах німецької землі Саксонія людські останки давніх часів майже не зберігаються, тому про поховання часто свідчать лише обриси могильних ям або предмети, залишені поруч із померлими.

За даними Державного управління археології Саксонії, у цій могилі не було ані кераміки, ані інших поховальних дарів. Попри це, її вік і розташування дали змогу пов’язати поховання з культурою лінійно-стрічкової кераміки.

Залишки доісторичного поселення

Поблизу могили дослідники також виявили сліди кількох дерев’яних будинків, які належали до давнього поселення. Найбільша споруда сягала приблизно 30 метрів завдовжки.

Про існування будівель свідчать ями від дерев’яних стовпів, які колись підтримували стіни та дахи. Така конструкція характерна для поселень культури лінійно-стрічкової кераміки.

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Ця культура існувала в Європі приблизно у 5500–4500 роках до нашої ери. Її представники належали до ранніх землеробських спільнот, займалися вирощуванням культурних рослин і розведенням худоби, а також будували великі дерев’яні житла.

Розкопки продовжуються

Археологічна ділянка розташована в Лейпцизькій низовинній улоговині неподалік річки Білий Ельстер. Попри те, що в 1960-х роках тут збудували комплекс споруд, який згодом знесли, частина давніх археологічних залишків збереглася.

Дослідження триватимуть до повного обстеження території. Вже вивчені ділянки поступово передають будівельникам для продовження робіт над новою початковою школою.

Знайдені людські останки та залишки поселення мають пройти подальший аналіз, який може допомогти встановити більше подробиць про життя людей, що населяли цю місцевість близько семи тисячоліть тому.

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Нагадаємо, раніше у Німеччині археологи розкопали 2000-річну могилу кельтської жінки, похованої з вишуканими прикрасами та останками тварини.

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