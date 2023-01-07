Під час розкопок в Ізраїлі виявили останки ченця, прикутого залізними кільцями

В Ізраїлі археологи виявили останки 1500-річного ченця, похованого у гробниці поруч з двома невеликими нішеподібними закритими келіями в центральній апсиді церкви. На його шиї, руках і ногах залізні кільця, що важать десятки кілограмів.

Про це пише HeritageDaily.

Вчені вважають, що монах, ймовірно, жив у церковному комплексі або поблизу нього, усамітнюючись, будучи прикутим ланцюгом у відокремленій закритій келії. Ця практика зародилася в Сирії в 4 або 5 столітті нашої ери, однак відкриття поховання показує, що така форма надмірного аскетизму поширилася на південь аж до регіону Єрусалиму у візантійський період.

Екстремальніший аскетизм включав практику приковування тіла до скель або в межах келії, молитву, сидячи на стовпі просто неба, одиночне ув'язнення, відмову від особистої гігієни або добровільне заподіяння собі болю і страждань.

Нагадаємо, під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Келендеріс вчені виявили піч для промислового виробництва та дитячу могилу зі скляними браслетами.

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