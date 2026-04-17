Гігантське місто під землею: вчені знайшли рекордну колонію комах, що ховалася десятиліттями

Під кладовищем в Ітаці, що розташоване в штаті Нью-Йорк, науковці виявили гігантське поселення із понад п’яти мільйонів бджіл, які десятиліттями жили буквально під ногами у людей. Це одне з найбільших скупчень комах у світі, що гніздяться в землі, і його масштаб вразив навіть досвідчених дослідників.

Про це пише Daily Galaxy.

Науковці з Корнельського університету зацікавилися видом бджіл Andrena regularis, який поселилися на території кладовища Іст-Лоун ще з 1935 року.

До публікації в журналі Apidologie ніхто навіть не намагався підрахувати реальну чисельність цієї колонії.

Хоча більшість звикла бачити бджіл у вуликах, реальність зовсім інша: майже 70% видів цих комах у США будують свої домівки саме під землею. Через поодинокий спосіб життя їх часто не помічають, навіть коли йдеться про мільйонні скупчення прямо під ногами.

Карта обстеженої території на кладовищі / Джерело: Daily Galaxy

Мільйони бджіл, які десятиліттями непомітно жили під землею

Нещодавно вчені знайшли у печері на кордоні Албанії та Греції справжнє місто павуків площею понад 96,62 квадратних метрів, де мешкало 111 тисяч особин. Та навіть такий вражаючий масштаб не йде ні в яке порівняння зі знахідкою в Ітаці, де кількість бджіл виявилася значно більшою.

Навесні 2023 року команда науковців близько шести тижнів збирала зразки з усього кладовища. У результаті науковці підрахували, що 5,56 мільйона бджіл з’явилися на площі приблизно 6500 квадратних метрів.

Різновиди бджіл, які оселилися на кладовищі

«Я був приголомшений, коли ми проводили розрахунки. Я бачив опубліковані оцінки скупчень бджіл у сотні тисяч. Але я ніколи не уявляв, що це буде 5,56 мільйона бджіл», — сказав провідний автор дослідження Браян Денфорт.

Для порівняння, науковці зазначають, що у звичайному медоносному вулику живе приблизно 30 тисяч комах. На фоні цих цифр підземне поселення виглядає справжньою аномалією, адже така неймовірна щільність бджіл на одній ділянці просто не вкладається в голову.

Рекордна кількість бджіл, що живуть у колонії

Хоча науковці й раніше фіксували великі колонії, жодна з них не може зрівнятися з цим відкриттям. До цього рекордом вважалися ділянки в Аризоні з 1,6 мільйона особин та в іншому районі Нью-Йорка, де нарахували близько 651 тисячі комах.

Навіть відомий випадок у Бразилії, де на невеликій площі виявили понад 13 тисяч бджіл, тепер виглядає скромно на фоні того, що приховувала земля в Ітаці.

«Я впевнений, що у світі існують інші великі скупчення бджіл, які ми просто не ідентифікували, але можу зауважити, що це одне з найбільших, яке нам відоме», — заявив дослідник Стів Ходж.

Чому бджоли оселилися на цвинтарі

Як зазначають науковці, цвинтар ідеально підходить для бджіл, які гніздяться на землі, хоч звучить це дивно. Це пояснюється тим, що у тих місцях не ведуться будівельні роботи, і грунт зазвичай є необробленим.

Дослідник Денфорт зазначає, що подібні місця є критично важливими для життя бджіл-запилювачів. Саме така стабільність дозволяє видам на кшталт Andrena regularis спокійно оселятися на десятиліття та постійно збільшувати свою чисельність. Хоча ці бджоли не привертають стільки уваги, як їхні родичі у вуликах, вони виконують неоціненну роботу, забезпечуючи запилення рослин у природі.

«Одинокі бджоли абсолютно недооцінені. Я витрачаю багато часу, намагаючись заохотити людей цінувати одиноких бджіл, просто тому, що виконують багато роботи, і вони ніби непомітні», — наголосив вчений.

Раніше вчені з’ясували, що бджоли можуть обирати квіти не лише за кольором або запахом, а й орієнтуючись на поведінку інших бджіл. Якщо на квітці вже є «відвідувачі», інші комахи з більшою ймовірністю прилетять саме туди.

