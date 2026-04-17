Гігантське місто під землею: вчені знайшли рекордну колонію комах, що ховалася десятиліттями
Науковці випадково виявили величезне підземне місто бджіл, де мільйони мешканців роками залишалися непоміченими.
Під кладовищем в Ітаці, що розташоване в штаті Нью-Йорк, науковці виявили гігантське поселення із понад п’яти мільйонів бджіл, які десятиліттями жили буквально під ногами у людей. Це одне з найбільших скупчень комах у світі, що гніздяться в землі, і його масштаб вразив навіть досвідчених дослідників.
Про це пише Daily Galaxy.
Науковці з Корнельського університету зацікавилися видом бджіл Andrena regularis, який поселилися на території кладовища Іст-Лоун ще з 1935 року.
До публікації в журналі Apidologie ніхто навіть не намагався підрахувати реальну чисельність цієї колонії.
Хоча більшість звикла бачити бджіл у вуликах, реальність зовсім інша: майже 70% видів цих комах у США будують свої домівки саме під землею. Через поодинокий спосіб життя їх часто не помічають, навіть коли йдеться про мільйонні скупчення прямо під ногами.
Мільйони бджіл, які десятиліттями непомітно жили під землею
Нещодавно вчені знайшли у печері на кордоні Албанії та Греції справжнє місто павуків площею понад 96,62 квадратних метрів, де мешкало 111 тисяч особин. Та навіть такий вражаючий масштаб не йде ні в яке порівняння зі знахідкою в Ітаці, де кількість бджіл виявилася значно більшою.
Навесні 2023 року команда науковців близько шести тижнів збирала зразки з усього кладовища. У результаті науковці підрахували, що 5,56 мільйона бджіл з’явилися на площі приблизно 6500 квадратних метрів.
«Я був приголомшений, коли ми проводили розрахунки. Я бачив опубліковані оцінки скупчень бджіл у сотні тисяч. Але я ніколи не уявляв, що це буде 5,56 мільйона бджіл», — сказав провідний автор дослідження Браян Денфорт.
Для порівняння, науковці зазначають, що у звичайному медоносному вулику живе приблизно 30 тисяч комах. На фоні цих цифр підземне поселення виглядає справжньою аномалією, адже така неймовірна щільність бджіл на одній ділянці просто не вкладається в голову.
Рекордна кількість бджіл, що живуть у колонії
Хоча науковці й раніше фіксували великі колонії, жодна з них не може зрівнятися з цим відкриттям. До цього рекордом вважалися ділянки в Аризоні з 1,6 мільйона особин та в іншому районі Нью-Йорка, де нарахували близько 651 тисячі комах.
Навіть відомий випадок у Бразилії, де на невеликій площі виявили понад 13 тисяч бджіл, тепер виглядає скромно на фоні того, що приховувала земля в Ітаці.
«Я впевнений, що у світі існують інші великі скупчення бджіл, які ми просто не ідентифікували, але можу зауважити, що це одне з найбільших, яке нам відоме», — заявив дослідник Стів Ходж.
Чому бджоли оселилися на цвинтарі
Як зазначають науковці, цвинтар ідеально підходить для бджіл, які гніздяться на землі, хоч звучить це дивно. Це пояснюється тим, що у тих місцях не ведуться будівельні роботи, і грунт зазвичай є необробленим.
Дослідник Денфорт зазначає, що подібні місця є критично важливими для життя бджіл-запилювачів. Саме така стабільність дозволяє видам на кшталт Andrena regularis спокійно оселятися на десятиліття та постійно збільшувати свою чисельність. Хоча ці бджоли не привертають стільки уваги, як їхні родичі у вуликах, вони виконують неоціненну роботу, забезпечуючи запилення рослин у природі.
«Одинокі бджоли абсолютно недооцінені. Я витрачаю багато часу, намагаючись заохотити людей цінувати одиноких бджіл, просто тому, що виконують багато роботи, і вони ніби непомітні», — наголосив вчений.
Раніше вчені з’ясували, що бджоли можуть обирати квіти не лише за кольором або запахом, а й орієнтуючись на поведінку інших бджіл. Якщо на квітці вже є «відвідувачі», інші комахи з більшою ймовірністю прилетять саме туди.