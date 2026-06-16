Під льодами Антарктиди виявили сотні загадкових прихованих землетрусів: що з’ясували вчені

Антарктида / © unsplash.com

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Антарктида може приховувати набагато більше геологічної активності, ніж вважалося раніше. Міжнародна група вчених виявила під льодовиком Девіда сотні невеликих землетрусів, які раніше залишалися непоміченими. Для цього дослідники використали алгоритми глибокого навчання, здатні знаходити слабкі сейсмічні сигнали у великих масивах даних.

Про це повідомило видання Futurism.

Науковці проаналізували два набори сейсмічних даних, зібраних у 2001–2004 та 2012–2015 роках. Під час аналізу вони виявили сотні землетрусів магнітудою від 1,6 до 3,5 під льодовиком Девіда — величезним льодовиковм масивом Антарктиди.

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Особливістю цих поштовхів стала їхня глибина. Землетруси відбувалися більш ніж за 43 милі (понад 69 кілометрів) під поверхнею Землі. Це значно глибше від межі, де земна кора переходить у мантію. Такі явища належать до так званих внутрішньоплитних землетрусів середньої глибини.

Отримані результати поставили перед дослідниками нові запитання. Річ у тім, що більшість відомих землетрусів виникає на межах тектонічних плит, де вони стикаються або занурюються одна під одну. Однак у цьому випадку поштовхи були зафіксовані всередині плити, що важко пояснити традиційними моделями тектоніки.

Дослідники припускають, що пояснити утворення землетрусів можуть згинальні напруження, які відбуваються в літосфері під Антарктидою. Згідно з їхніми висновками, підземні поштовхи можуть бути пов’язані із взаємодією відносно теплої літосфери під Західною Антарктидою та холоднішої й тоншої літосфери під Східною Антарктидою.

Перший автор дослідження, геолог Лонг Хо з Університету Алабами, пояснив, що землетруси виникають у зоні, де холодна та тверда кора разом із верхньою мантією Східної Антарктиди межують із теплішими й м’якшими породами Західної Антарктиди. За його словами, така різниця створює різку зміну тектонічної міцності порід.

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Науковців також здивувала кількість виявлених землетрусів. Це може свідчити про те, що подібна сейсмічна активність існує й в інших регіонах світу, але поки не була зафіксована через обмежені можливості спостережень. Саме тому дослідники пропонують активніше використовувати штучний інтелект для аналізу сейсмічних даних.

Гляціолог Річард Еллі з Університету штату Пенсильванія, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що Антарктиду тривалий час вважали регіоном, де практично немає землетрусів. Водночас нові результати свідчать, що причиною такого уявлення могла бути не відсутність сейсмічної активності, а недостатня кількість інструментів для її виявлення.

Нагадаємо, Антарктида продовжує дивувати вчених. Раніше під багатокілометровим шаром льоду вони виявили гігантську приховану формацію.

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