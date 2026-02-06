Під льодом Антарктиди знайшли десятки тисяч невідомих структур: що показала нова карта

Антарктида / © Associated Press

Під тримильним шаром антарктичного льоду ховається рельєф, про який наука досі мала лише приблизні уявлення. Тепер — завдяки новому методу картографування — дослідники отримали найдетальнішу на сьогодні цифрову карту континенту «під льодом», що може допомогти прогнозувати швидкість танення льодовиків і майбутнє рівня світового океану.

Про це повідомило видання Smithsonian Magazine.

поєднало супутникові знімки поверхні Антарктиди з комп’ютерним моделюванням, заснованим на фізиці руху льоду. Такий підхід дозволив виявити тисячі раніше невідомих форм рельєфу — гірські хребти, каньйони та долини, приховані під кригою.

«Це як раніше: у вас була зерниста піксельна плівкова камера, а тепер у вас є належним чином збільшене цифрове зображення того, що насправді відбувається», — пояснила співавторка дослідження, геологиня Хелен Окенден з Університету Гренобль-Альпи в коментарі BBC News.

Попередні спроби картографування ґрунту під антарктичним льодом ґрунтувалися на радіолокаційних вимірюваннях із літаків або снігоходів. Однак такі дослідження охоплювали лише окремі маршрути, залишаючи між ними прогалини завширшки десятки кілометрів. За словами гляціолога Роберта Бінгема з Единбурзького університету, уявити форму рельєфу в такому разі — це як намагатися відтворити Альпи, маючи лише поодинокі перельоти над ними.

Щоб заповнити ці «білі плями», вчені використали дані про те, як рухається лід. Як і течія річки змінюється залежно від каміння на дні, так і швидкість льодовика залежить від рельєфу під ним. На основі цього дослідники змоделювали суцільну карту прихованого ландшафту та перевірили її, порівнявши з наявними радарними даними.

У результаті команда виявила понад 30 тисяч пагорбів заввишки щонайменше близько 50 метрів, а також гігантський канал із крутими схилами — глибиною приблизно 50 метрів, завширшки близько 6 кілометрів і довжиною понад 400 кілометрів.

«Це початок нового підходу до вивчення того, що знаходиться під льодом», — зазначив гляціолог Стюарт Джеймісон з Університету Дарема, який не брав участі в дослідженні.

Водночас метод має обмеження. Він не дозволяє розрізняти дрібні форми рельєфу, ширина яких менша за товщину льоду. Гляціолог Дункан Янг з Техаського університету в Остіні порівняв цю техніку з намаганням вгадати текстуру предметів під товстою ковдрою — загальні контури видно, але дрібні деталі губляться.

Попри це, наявність карти підльодовикового рельєфу є критично важливою. Корінні породи створюють тертя для льоду, і їхнє точніше розуміння допоможе науковцям краще оцінити, як швидко антарктичні льодовики рухатимуться до океану, танутимуть і впливатимуть на підвищення рівня моря на планеті.

