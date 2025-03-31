Під пірамідою Хефрена знайшли саркофаг на глибині понад 180 метрів: що всередині

Піраміди в Єгипті / © pixabay.com

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Науковці заявили про надзвичайне відкриття під пірамідою Хефрена в Єгипті. За словами дослідників, на глибині понад 180 метрів під комплексом виявлено загадкову камеру з саркофагом. Це відкриття, як стверджують вчені, може кардинально змінити уявлення про історію цивілізацій, які існували до фараонів.

Про це розповідає видання T4.

Роботу на об’єкті здійснює міжнародна команда археологів, серед яких — представники Університету Пізи, Університету Стратклайда, а також єгиптолог Армандо Меї. Дослідники використовували сучасну радіолокаційну техніку (SAR), яка дозволяє створювати тривимірні зображення підземних структур. За їхніми словами, саме ця технологія зафіксувала на великій глибині невідому порожнину, яка, ймовірно, містить стародавній саркофаг.

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Проте деякі експерти поставили під сумнів глибину таких заяв. Професор Лоуренс Кон’єрс, фахівець із радарних технологій, у коментарі виданню Daily Mail заявив, що “радар навряд чи здатен проникати на сотні метрів у ґрунт”, і зазвичай обмежується 10–12 метрами.

У відповідь на критику, команда дослідників наполягає: їхні висновки ґрунтуються на об’єктивних даних і передових алгоритмах аналізу. Вони наголошують, що отримані зображення підтверджують існування не лише саркофага, але й складної інфраструктури: водоканалів, підземних проходів і навіть можливих решток давнього міста на глибині понад кілометр під пірамідами.

План гробниці. / © Фото з відкритих джерел

Більше того, дослідники стверджують, що деякі підземні споруди можуть мати вік до 38 тисяч років. Така заява викликала ще більший резонанс у науковій спільноті.

“Це справді дивно”, — прокоментував професор Кон’єрс. — “На той час людство ще не створювало міст”.

Поки офіційні єгипетські установи утримуються від підтвердження чи спростування відкриття, археологи продовжують дослідження. Вони запевняють: знахідка може стати “археологічною революцією”, але потребує незалежної перевірки й подальших розкопок.

Раніше повідомлялось, що археологи знайшли величезну гробницю одного з найдавніших фараонів Стародавнього Єгипту. Але оскільки всередині не залишилося мумії, його особа залишається загадкою.