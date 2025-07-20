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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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337
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Під пісками Гізи виявили дивну структуру, що може бути входом до невідомої гробниці

Поруч із пірамідами в Гізі науковці виявили підземну споруду незвичної форми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Піраміди Єгипту

Піраміди Єгипту / © pixabay.com

Археологи з Японії за допомогою георадара та методу електричної томографії виявили незвичну підземну структуру поблизу західного кладовища в Гізі — місця поховань членів родини фараонів і високопосадовців. Об’єкт має L-подібну форму, розташований приблизно за два метри від поверхні та простягається на понад 10 метрів.

Про це повідомило видання Yahoo.

Учені зазначають: ця частина кладовища раніше майже не досліджувалася, адже тут не було видимих залишків споруд, як у сусідніх районах. Однак нові технології допомогли побачити те, що приховано під ґрунтом.

Під L-подібною структурою також виявили ще одну глибшу аномалію — приблизно на 4–10 метрах під землею. Вона має високу електричну опірність, що може свідчити або про порожнини з повітрям, або про інший матеріал, відмінний від навколишнього піску.

Дослідники припускають, що це може бути частина поховального комплексу — можливо, вхід до невідомої раніше гробниці. Територія, де виявили структуру, досі вважалась нецікавою для археологів і майже не досліджувалась.

«Можливо, це був вхід до глибшої структури. Ми вважаємо, що безперервність неглибокої структури та глибокої великої структури є важливою. За результатами дослідження ми не можемо визначити матеріал, що спричиняє аномалію, але це може бути велика підземна археологічна структура», — зазначено в статті.

Нагадаємо, вчені виявили новий «Юпітер» за межами Сонячної системи.

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