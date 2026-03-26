Під пісками Гізи виявили ймовірного "другого Сфінкса" — сенсаційне відкриття (фото)

Італійські дослідники заявили про можливе виявлення ще одного Сфінкса під пісками плато Гіза. За їхніми словами, нові радарні сканування вказують не лише на існування другої статуї, а й на масштабну підземну структуру.

Ідея про «подвійного» Сфінкса виникла не на порожньому місці. Вчені звернули увагу на так звану Стелу сну — давній напис між лапами Великого Сфінкса, створений понад 3 тисячі років тому. На ньому, ймовірно, зображено дві фігури сфінксів, що може свідчити про існування другого монумента.

Сканування оригінального Сфінкса також виявило мережу шахт і камер під пам’яткою, риси, які, на його думку, відображаються під ймовірною другою спорудою

Італійський дослідник Філіппо Біонді, який раніше заявляв про підземні структури під Гізою, повідомив, що геометричний аналіз розташування пірамід і Сфінкса показує майже ідеальну симетрію. За його словами, якщо провести умовні лінії між ключовими об’єктами, вони вказують на точку, де може знаходитися «дзеркальна» споруда.

Команда дослідників вважає, що стародавня стела свідчить про те, що в Єгипті було побудовано дві статуї сфінксів.

«Ми бачимо точну геометричну відповідність — майже 100%. Це дає нам приблизно 80% впевненості у відкритті», — зазначив дослідник.

Попереднє сканування зафіксувало споруду, яка, здається, відображає Великого Сфінкса. Дослідники вважають, що другий сфінкс ховається під піском недалеко від цієї культової споруди

За допомогою супутникового радара, здатного фіксувати навіть незначні коливання ґрунту, команда виявила аномалію під піщаним насипом заввишки понад 30 метрів. Попередні дані свідчать про наявність вертикальних шахт і проходів, подібних до тих, що вже зафіксовані під відомим Сфінксом.

Біонді також припускає, що йдеться не лише про другу статую, а про значно більший об’єкт

«Під плато Гіза є щось дуже масштабне. Ми фіксуємо ознаки підземної мегаструктури», — каже він.

Сканування ідентифікувало другого сфінкса, на якому зображено A, що розташований поруч із Великим Сфінксом, позначеним як B

Де може бути друга скульптура

Дослідники вважають, що знайдений насип може приховувати саме другу скульптуру, оскільки перший Сфінкс розташований у невеликому заглибленні, а нова структура — навпаки, підвищена.

Водночас науковці наголошують: попри перспективні результати сканування, остаточні висновки робити зарано. Для підтвердження гіпотези необхідні польові дослідження та дозвіл єгипетської влади на проведення розкопок.

Команда вже підготувала відповідний проєкт і планує подати його для офіційного погодження. Якщо гіпотеза підтвердиться, це відкриття може суттєво змінити уявлення про архітектуру та інженерію Давнього Єгипту.

Нагадаємо, раніше йшлося про вежу із піску, яку звели в Німеччині. Скульптори збудували її, щоб претендувати на світовий рекорд.

А у Китаї створили парк сипучих шедеврів. Серед них — найбільша в світі скульптура з піску. Композиція за назвою «Королівство Лоулань» заввишки в 25 метрів, а в периметрі основи — цілих 400 м.