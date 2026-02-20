ТСН у соціальних мережах

163
2 хв

Під піском нудистського пляжу виявили корабель XVII століття: чому знахідку довелося рятувати

У Великій Британії після шторму на пляжі Нолл-Біч з’явилися рештки старовинного корабля. Йдеться про можливий фрагмент торгового судна, що затонуло у 1631 році.

Софія Бригадир
Частина корабля XVII століття

Частина корабля XVII століття / © bnps.co.uk

Археологи на узбережжі Дорсета проводять термінові роботи з порятунку дерев’яних конструкцій затонулого корабля XVII століття, які шторм «Чандра» оголив на краю нудистського пляжу Нолл-Біч. Дерев’яні конструкції опинилися під загрозою руйнування через сильні хвилі та подальшу негоду.

Про це повідомило видання The Independent.

Фахівці з Борнмутського університету разом із представниками молодіжної групи Національного фонду працювали під час відпливу, щоб відкопати й обережно демонтувати деревину. Роботи стартували близько 10:00 ранку — археологам довелося перемістити тонни піску, перш ніж дістати уламки для досліджень і консервації.

Виявлена конструкція має приблизно 6 метрів завдовжки та майже 2 метри завширшки. Вона складається щонайменше з 15 еродованих шпангоутів, з’єднаних дерев’яними кілками, а також п’яти зовнішніх дощок корпусу, які збереглися у доброму стані. За словами науковців, внутрішній шар обшивки, імовірно, втрачено.

Попередньо археологи припускають, що знайдені фрагменти можуть належати голландському торговому судну «Слава з Хорна», яке затонуло 1631 року на підході до гавані Пул у каналі Суош. Судно зірвало з якоря, після чого воно сіло на мілину та розламалося. За історичними даними, всі 45 членів екіпажу врятувалися, однак уламки швидко розграбували місцеві жителі.

Більшу частину 130-футового корабля дайвери виявили ще у 1990-х роках, а масштабні розкопки відбулися 2013 року. Тоді на поверхню підняли кермо завдовжки 25 футів, різьблену носову фігуру та інші артефакти. Нині ці знахідки зберігаються в музеї Пула.

За даними Historic England, затонулий корабель у каналі Суош є одним із 57 об’єктів біля узбережжя Англії, що охороняються відповідно до Закону про захист затонулих кораблів 1973 року. Достовірно датовані судна, збудовані до 1700 року, трапляються вкрай рідко.

Деревину з Нолл-Біч доправлять до реставраційних лабораторій університету, де проведуть дендрохронологічний аналіз. Дослідження допоможе встановити, коли й де зростали дерева, використані для будівництва, та з’ясувати, чи збігаються ці дані з попередніми результатами щодо судна з каналу Суош.

Фахівці також звертають увагу на зміну берегової лінії. За словами представників Національного фонду, у XVII столітті ця ділянка нинішнього пляжу перебувала у відкритому морі. За понад чотири століття пісок поступово сформував сучасні дюни та берег, тому уламки корабля поховані під піском, а не на морському дні.

Нагадаємо, у глибині Сахари палеонтологи виявили новий вид спинозавра — тварину з унікальним гребенем на черепі, якого досі не спостерігали в представників цієї групи динозаврів. Знахідка отримала назву Spinosaurus mirabilis, що перекладається як «дивовижна хребтова ящірка».

