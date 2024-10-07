Під поверхнею Місяця виявили несподіваний рух: що там відбувається

Під впливом гравітаційного тяжіння Землі та Сонця Місяць зазнає приливного ефекту, тобто його форма і гравітації змінюються.

Вчені зробили несподіване відкриття, в якому йдеться, що між мантією Місяця і ядром супутника Землі знаходиться частково розплавлений шар гірської породи.

Про це пише пише ScienceAlert.

Науковці провели аналіз нових даних, які отримали з орбітальних космічних апаратів, що обертаються навколо Місяця, що описують твердість супутника Землі під гравітаційним впливом Землі і Сонця, і виявили, що глибоко в надрах Місяця він не скрізь твердий.

Астрономи виявили, що мантія Місяця має товсту, в'язку зону, яка піднімається й опускається.

"Моделювання, засноване на отриманих даних, показує, що, найімовірніше, в нижній частині твердої мантії Місяця перед ядром знаходиться зона низької в'язкості. Ідея про те, що такий нетвердий шар існує, вчені припускали вже давно, але досі наявні дані не могли виразно сказати, чи дійсно це так насправді", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють вчені під впливом гравітаційного тяжіння Землі та Сонця Місяць зазнає приливного ефекту, тобто його форма і гравітації змінюються.

"Моделювання, яке описує природу гірських порід, що знаходяться глибоко в надрах Місяця, вказує на те, що шар під твердою мантією повинен бути в'язким, щоб пояснити дані спостережень.Найлегше пояснити зону низької в'язкості частковим розплавленням у шарі гірських порід, які багаті на ільменіт. Подібне явище вже було нещодавно виявлено на Марсі завдяки сейсмічним даним", - йдеться в дослідженні.

Автори дослідження вважають, що якщо найближчими роками на Місяці з'явиться постійна база, то можна буде отримати сейсмічні дані безпосередньо на поверхні супутника Землі. Таким чином можна точно визначити, що ж насправді відбувається в надрах Місяця.

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