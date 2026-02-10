Під Туреччиною назріває сильний землетрус: учені знайшли небезпечний невидимий розлом

Землетрус / © Pixabay

Під Мармуровим морем науковці виявили невидиму ділянку Північно-Анатолійського розлому, яку науковці вважають потенційною зоною майбутніх сильних землетрусів. Нове дослідження показало, що зміни у міцності гірських порід у цій зоні здатні спровокувати сильні підземні поштовхи, що має значення для сейсмічної безпеки регіону, зокрема району Стамбула.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Туреччина розташована на перетині кількох тектонічних плит, і саме ця геодинамічна складність неодноразово призводила до руйнівних землетрусів. Після трагедії в Ерзінджані 1939 року, де загинуло понад 30 тисяч людей, науковці звертають увагу на тенденцію, за якою сильні землетруси з часом зміщувалися на захід уздовж Північно-Анатолійського розлому.

Багато дослідників вважають найбільш імовірною ділянку під Мармуровим морем — вона не проявляла значної сейсмічної активності понад 250 років, що свідчить про накопичення напруження. Однак точна структура розлому довгий час залишалася невідомою.

Команда під керівництвом доктора Ясуо Огави з Інституту науки Токіо вперше створила детальну 3D-модель підземних шарів регіону, використавши магнітотелурні дані двох десятків станцій. Цей метод дозволив відтворити розподіл електричного опору на глибинах у десятки кілометрів, визначивши межі слабких і «заблокованих» зон кори.

Модель показала різко контрастні ділянки: слабкі області з низьким опором, насичені рідинами, та міцні, жорстко закріплені сегменти. Саме межі між ними можуть стати зонами зародження майбутнього руйнівного землетрусу.

За словами Огави, результати дослідження допомагають точніше визначати потенційні осередки сильних поштовхів та їхню можливу інтенсивність, що є критично важливим для системи прогнозування й зменшення наслідків стихійних лих у Туреччині.

Нагадаємо, під поверхнею Австралії виявили вм’ятину в магнітному полі Землі. Науковці називають її ключем до нових геологічних відкриттів.