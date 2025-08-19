Під територією Китаю виявлено колосальні структури, які можуть переписати історію Землі

Вулканічна активність / © Associated Press

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Geology, виявило масштабну низку скам’янілих вулканів під Сичуаньською западиною на півдні Китаю. Знахідка може переглянути сучасні уявлення про тектонічну та кліматичну історію Землі.

Про це розповідає Daily Galaxy.

Проект очолювали дослідники з PetroChina та Нанкінського університету, поєднуючи аерофотозйомку з глибоким бурінням, щоб дослідити вулканічну систему, що не діяла близько 800 мільйонів років.

Велика прихована вулканічна система

Континент Родініа. / © Фото з відкритих джерел

Відкриття почалося з аеромагнітної зйомки, яка виявила смугу залізистої породи шириною 50 км на глибині близько 6 км — ознаку давньої вулканічної активності. Для підтвердження дослідники пробурили сім свердловин глибиною від 3,6 до 6,5 км. Хімічний аналіз показав магматичне походження порід, а радіометричне датування визначило вік вулканічної дуги від 770 до 820 мільйонів років — період розпаду суперконтиненту Родініа.

Неочікуване розташування та субдукція плоскої плити

Вулканічна дуга розташована більш ніж за 800 км від звичних зон субдукції. Дослідники пояснюють це явище субдукцією плоскої плити, коли океанічна плита ковзає майже горизонтально під континентом на велику відстань, перш ніж зануритися в мантію. Така конфігурація могла формувати два вулканічні фронти: один на краю континенту, інший глибоко всередині нього. Подібні закономірності спостерігають сьогодні в Андах.

Вплив на давні кліматичні цикли

Вулканічна активність значно впливає на глобальний вуглецевий цикл. Масштабна вулканічна дуга могла впливати на клімат Землі в неопротерозої, періоді, відзначеному різкими змінами навколишнього середовища. Деякі вчені припускають, що подібна вулканічна активність могла частково сприяти явищу “Земля-сніжок”, коли крижані щити простягалися близько до екватора.

Природний архів глибинних процесів Землі

Відкриття 640-кілометрової скам’янілої вулканічної дуги під Сичуаньською западиною дає унікальну можливість досліджувати внутрішні процеси Землі майже мільярд років тому. Геологи сподіваються пов’язати ці структури з формуванням та розпадом континентів, а також з впливом на давні кліматичні цикли планети.