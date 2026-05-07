У південній частині Тихого океану науковці остаточно виявили місцезнаходження та межі Зеландії — величезного затопленого масиву суші, який дедалі частіше називають восьмим континентом Землі. Майже вся ця територія прихована під водою, а над поверхнею океану виступає лише невелика частина.

Про це повідомило видання Earth.com.

За оцінками вчених, площа Зеландії становить близько 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це робить її одним із найбільших континентальних утворень на планеті. Водночас приблизно 95% цієї території перебуває під водою. Над океаном здіймаються лише окремі ділянки, серед яких — Нова Зеландія.

Дослідники вважають, що Зеландія сформувалася після розпаду Гондвани — давнього суперконтиненту, до складу якого входили сучасні Африка, Південна Америка, Антарктида, Австралія та частина Азії. За словами науковців, приблизно 85 мільйонів років тому цей масив суші почав відокремлюватися від Західної Антарктиди, а пізніше — від Австралії.

У процесі руху тектонічних плит земна кора в регіоні поступово ставала тоншою та охолоджувалася. Через це значна частина континенту опустилася нижче рівня моря.

Протягом десятиліть геологи припускали, що підводні хребти та плато у цій частині Тихого океану можуть бути залишками окремого континенту. Однак остаточного підтвердження цієї теорії довгий час не було.

Нові дослідження допомогли змінити погляд на Зеландію. Науковці застосували геохронологію — метод визначення віку порід за допомогою радіоактивного розпаду. Також вони дослідили магнітні аномалії та проаналізували зразки гірських порід, які підняли з океанічного дна.

«Датуючи ці породи та вивчаючи магнітні аномалії, які вони представляли, ми змогли нанести на карту основні геологічні одиниці по всій Північній Зеландії», — пояснили дослідники.

Під час дослідження вчені виявили пісковик, вулканічну гальку та базальтову лаву віком від ранньої крейди до еоцену. Магнітні дані також показали сліди давньої вулканічної активності, що допомогло точніше визначити межі континенту.

За словами дослідників, ці результати підтверджують, що Зеландія є не випадковим фрагментом океанічної кори, а окремою континентальною структурою зі своїми геологічними особливостями.

Науковці наголошують, що вивчення Зеландії допомагає краще зрозуміти процеси руху тектонічних плит, формування континентів та зміни поверхні Землі протягом мільйонів років. Крім того, дослідження цього регіону може дати нові дані про давні кліматичні зміни та еволюцію океанів.

Попри нові відкриття, значна частина Зеландії досі залишається малодослідженою. У майбутньому вчені планують використовувати глибоководне буріння та сейсмічну візуалізацію, щоб детальніше вивчити прихований континент.

