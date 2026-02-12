Під Венерою виявили гігантський лавовий тунель: це ставить під сумнів теорію про планету

Венера / © Associated Press

Учені з’ясували, що на Венері може існувати гігантська підземна структура, висічена вулканічною активністю. Якщо її існування підтвердиться, це буде друга лавова трубка, про існування якої відомо на Венері.

Про це повідомляє Space.com.

Також відкриття доводить, що Венера не є «мертвою» геологічно планетою, а її поверхня і надра продовжують змінюватися під впливом вулканів. Це відкриває нові можливості для розуміння її еволюції та порівняння з іншими планетами Сонячної системи.

Під час нового дослідження вчені зосередили увагу на локальних обваленнях поверхні, які відбуваються, коли ділянки породи падають, утворюючи схожі на світлові люки отвори, здатні оголити підземні порожнечі. Одне з таких утворень, розташоване на західному схилі Нікс-Монс — одного з 1600 великих вулканів і майже мільйона більш дрібних, які домінують на поверхні Венери, — показало характерний радіолокаційний малюнок, дуже схожий на сигнатури, що виникають під час обвалення лавових трубок.

Вчені здійснили аналіз навколишньої місцевості, який показав, що канал може простягатися на кілька десятків кілометрів, хоча на даний момент їм вдалося підтвердити існування тільки частини структури. Для того, щоб підтвердити її існування, а також розрахувати повні розміри, необхідні подальші дослідження.

