Під вівтарем покинутої церкви знайшли 1000-річну скриньку з невідомим біблійним сюжетом

Вчені б’ються над розгадкою артефакту, знайденого під руїнами храму / Ілюстративне зображення

Реклама

Зазвичай під час залишення стародавніх храмів усі цінні реліквії забирали з собою. Проте під руїнами церкви в австрійському муніципалітеті Іршен археологи натрапили на виняток, який поставив перед науковцями низку нових запитань щодо ранньохристиянських культів.

Про унікальну знахідку пише Daily Galaxy з посиланням на дослідників з Університету Інсбрука.

Вчені виявили під залишками вівтаря мармурову раку [коробку — ред.] розміром 20 на 30 сантиметрів, у якій століттями ховали так звану піксіду — священну скриньку зі слонової кістки.

Реклама

Чому ця знахідка є вкрай рідкісною

Керівник розкопок Геральд Грабхерр зазначає, що у світі відомо лише близько 40 подібних піксід зі слонової кістки. Здебільшого вони зберігаються у музейних колекціях або вцілілих скарбницях соборів.

«Наскільки мені відомо, востаннє такий об’єкт знаходили під час безпосередніх археологічних розкопок близько 100 років тому», — підкреслив дослідник.

Найбільше вчених здивував той факт, що релікварій не вивезли, а назавжди залишили під вівтарем покинутої церкви.

Фрагменти скриньки зі слонової кістки / Фото: Університет Інсбрука

Крихкість артефакту та 3D-моделювання

Час і волога завдали артефакту серйозної шкоди: слонова кістка розм’якла і суттєво деформувалася. Реставраторка Ульріке Тьохтерле пояснила, що через 90-відсоткову вологість усередині мармурового сховища існував величезний ризик утворення цвілі.

Реклама

Фахівцям довелося застосувати контрольований та тривалий процес сушіння, щоб стабілізувати матеріал. Оскільки фізично зібрати розбиту скриньку неможливо через викривлення фрагментів, зараз команда розробляє її точну 3D-модель для подальшого вивчення оригінального вигляду.

Фрагменти скриньки зі слонової кістки / Фото: Університет Інсбрука

Невідомий науці біблійний сюжет

На вцілілих панелях скриньки дослідники ідентифікували сцени, що поєднують сюжети Старого та Нового Заповітів, що є типовим для пізньої античності. Зокрема, на одному з фрагментів зображено Мойсея, який отримує скрижалі із законами на горі Синай від руки, що спускається з неба.

Однак фінальна сцена стала справжньою несподіванкою. На ній зображено вознесіння Христа, але вкрай нестандартним способом: чоловік їде у колісниці, запряженій двома кіньми (бізі), яку тягне до небес рука з хмар. За словами Грабхерра, таке зображення вознесіння є «дуже особливим і раніше невідомим».

Детальне різьблення, що зображує Мойсея, який отримує божественний закон з рук Бога / Фото: Університет Інсбрука

Що саме ховали всередині піксіди

Наразі триває детальний аналіз матеріалів. Вчені планують використати дослідження стабільних ізотопів, щоб визначити географічне походження слонової кістки.

Реклама

Особливу увагу привертають уламки дерева, знайдені разом із металевими петлями поруч зі скринькою. Археологи розглядають два варіанти: або це залишки дерев’яного механізму застібки, або ж саме ці фрагменти дерева і були тією самою священною реліквією, заради зберігання якої створили цю розкішну скриньку.

Нагадаємо, данські шукачі скарбів виявили дві вкрай рідкісні срібні монети ХІ століття. На сьогодні у світі відомо лише про 30 таких екземплярів.

Новини партнерів