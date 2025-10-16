Під водою можуть опинитися понад 100 мільйонів будівель: наслідки будуть катастрофічними

Наслідки зміни клімату для прибережних міст будуть масштабними / © Associated Press

Підвищення рівня моря через викиди парникових газів, що тривають, може призвести до знищення прибережних міст. Це викликає серйозні наслідки.

Про це йдеться у дослідженні вчених із канадського Університету Макгілла.

Вчені з’ясували, що в зоні підвищеного ризику затоплення перебувають населені пункти у Південно-Східній Азії, Південній та Центральній Америці та Африці. Уточнюється, що з 840 мільйонів будівель на території, що досліджується, у разі підвищенні рівня моря на 20 метрів до 2100 року можуть постраждати 136 мільйонів.

Дослідження показало, що навіть за найсприятливішого сценарію наслідки зміни клімату для прибережних міст будуть масштабними.

«Підвищення рівня моря — це повільний, але незворотний наслідок потепління, який триватиме століттями», — зазначила професорка Наталя Гомес, одна зі співавторів дослідження.

Нагадаємо, антарктична циркумполярна течія (АЦТ), яка вп’ятеро сильніша за Гольфстрім і є ключовим регулятором клімату, рухається зараз втричі повільніше, ніж 130 тисяч років тому.