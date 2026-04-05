У Гватемалі археологи підтвердили існування великого поселення мая, яке нині повністю затоплене водами озера Атитлан. Під водою збереглися площі, житлові споруди та кам’яні пам’ятки, що свідчать: це було повноцінне село, а не лише ритуальне місце.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідження проводили спільно з представниками місцевої громади майя ц’утухіл. Раніше знайдені залишки вважали розрізненими об’єктами, однак нові дані дозволили об’єднати їх у цілісний населений пункт. На дні озера поблизу Серро-де-Оро зафіксували платформи, фундаменти будинків і стели, які колись розташовувалися на суші.

Озеро Атитлан утворилося у вулканічній кальдері й не має природного стоку, тому рівень води в ньому може змінюватися через дощі, зсуви та землетруси. Геологи фіксували коливання рівня води більш ніж на 10 метрів. Саме такі зміни, за висновками дослідників, могли поступово затопити поселення, не зруйнувавши його структури.

Під час експедиції 2022 року команда провела десятки кілометрів гідролокаційних досліджень і звузила пошук до конкретної ділянки. Вісім дайверів працювали кілька днів, щоб дістатися до об’єкта. У результаті зафіксували групи будівель із прямокутними приміщеннями, площами та монументами — типовими ознаками житлового середовища.

Аналіз шарів ґрунту та знахідок, зокрема кераміки й обсидіану, показав, що поселення існувало в пізній докласичний період — приблизно від 350 року до н. е. до 250 року н. е. Дослідники також виявили давній шар ґрунту на значній глибині, який підтверджує, що ця територія колись була суходолом.

Усі знайдені артефакти після вивчення повернули на місце розкопок — це була принципова умова співпраці з громадою, для якої ця територія має культурне та духовне значення. Місцеві жителі також брали участь у дослідженні, зокрема в підготовці дайверів і контролі за процесом.

Також обговорюється питання назви місця — нинішню назву пропонують змінити на варіанти мовою ц’утухіл, щоб підкреслити зв’язок із місцевою спадщиною.

«Затоплене поселення може не стояти окремо, оскільки реконструкції на рівні озера вказують на інші колишні острови навколо озера Атитлан. Одна сусідня ціль, точка A1, може зберегти подібні залишки, якщо пізніші дослідження підтвердять, що колись з нею стикалися стародавні берегові лінії. Масштаби озера, збережені пам’ятки та, можливо, похована деревина роблять це одним із найдивніших археологічних випадків Мезоамерики», — йдеться в статті.

Подальші дослідження з гідролокаторами, глибші розкопки та охоронні заходи можуть розширити відкриття.

Нагадаємо, тривалий час учені пояснювали занепад цивілізації мая у 750–900 роках н.е. насамперед кліматом — зокрема, затяжними посухами, які нібито спричинили спорожніння міст. Однак нове масштабне дослідження канадських науковців ставить цю версію під сумнів.