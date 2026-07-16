Під землею ховалася правда, яка десятиліттями "вислизала" від учених: що виявили науковці

Археологи / © phys.org

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Археологи у Франції зробили відкриття, яке може суттєво змінити сучасні уявлення про життя кельтських племен. Під час розкопок стародавнього поселення вони виявили п’ять залізних кайданів віком близько 2300 років. Науковці припускають, що знахідка може бути одним із найвагоміших доказів існування рабства та работоргівлі серед кельтів.

Про це пише Daily Galaxy.

Розкопки проводилися в кельтському поселенні Аллонн на заході Франції, яке було засноване у III столітті до нашої ери неподалік релігійного святилища в долині Луари.

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За два роки досліджень археологи знайшли численні сліди високорозвиненого металургійного виробництва. Серед артефактів — мечі, наконечники списів, кінську збрую, ключі, бронзові вироби та сотні стародавніх монет.

Однак найбільшу увагу вчених привернули саме п’ять залізних кайданів — подвійні наручники, ножні окови та кілька фрагментів інших пристроїв для утримання людей.

Французький Національний інститут превентивних археологічних досліджень (INRAP) назвав такі знахідки надзвичайно рідкісними для пізнього залізного віку.

Археологи вважають, що знайдені кайдани можуть свідчити про існування розвиненої системи рабства.

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Фахівець із кельтських металевих виробів Тьєррі Лежар зазначив, що поєднання зброї та засобів обмеження свободи вказує на суспільство з чіткою соціальною ієрархією, де були як панівні групи, так і раби або полонені.

За історичними даними, кельтські племена поневолювали військовополонених, засуджених злочинців і навіть боржників. Після втрати свободи люди могли продаватися, купуватися та використовуватися як робоча сила.

Одна деталь особливо вразила дослідників

Під час аналізу археологи звернули увагу на розміри одного з наручників.

Його внутрішній діаметр становить лише близько шести сантиметрів. На думку дослідників, такі кайдани могли належати жінці або навіть дитині.

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Водночас ножні кайдани важили понад один кілограм, що демонструє, наскільки важкими були умови утримання людей у той час.

Поруч із металевими виробами археологи виявили релігійне святилище, де зберігалися прикраси, амулети, каблучки та предмети одягу.

Багато речей були навмисно зігнуті або пошкоджені перед тим, як їх поклали до сховища. Дослідники вважають, що таким чином звичайні предмети перетворювалися на дари богам.

Також на території поселення знайшли сотні монет, які охоплюють понад п’ять століть історії. Близько третини з них були навмисно підпиляні або пошкоджені, що, за словами фахівців, також мало ритуальне значення.

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Науковці наголошують, що знахідка не лише підтверджує високий рівень розвитку ремесел у кельтському поселенні, а й відкриває нові сторінки історії про соціальний устрій, релігійні традиції та можливе існування работоргівлі.

Подальші дослідження можуть допомогти встановити, яку саме роль відігравало поселення Аллонн у житті кельтських племен і наскільки поширеним було рабство в Західній Європі понад дві тисячі років тому.

Нагадаємо, археологи зробили одну з найважливіших знахідок останніх років. Під пісками Єгипту знайшли місто, приховане понад 1600 років, яке збереглося майже без змін з будинками, церквою та сотнями безцінних артефактів.

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