Під землею знайшли цілий загублений світ: те, що побачили дослідники, шокує

Печера / © Фото з відкритих джерел

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У В’єтнамі розташована найбільша печера світу Сон Доонг, яка приховує цілий підземний світ із джунглями, річкою та власним мікрокліматом. Її масштаби настільки вражають, що всередині могли б поміститися десятки багатоповерхових будівель.

Про це пише Space Daily.

Історія відкриття почалася ще на початку 1990-х років. Місцевий житель Хо Кхань, подорожуючи лісами центрального В’єтнаму, натрапив на загадковий отвір у скелі. Із нього виривався сильний потік повітря, а з глибини лунав шум підземної річки. Через стрімкий спуск чоловік не зміг дослідити печеру, а згодом навіть загубив місце її розташування.

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Лише у 2009 році він знову знайшов вхід та привів туди британсько-в’єтнамську експедицію. Після спуску дослідники зрозуміли, що перед ними — найбільша відома печера на планеті.

Печера, у якій може поміститися хмарочос

За даними дослідників, окремі ділянки Сон Доонг сягають близько 200 метрів заввишки та 150 метрів завширшки. Загальна довжина досліджених проходів перевищує 6,5 кілометра.

Саме завдяки величезному об’єму головного проходу печера внесена до Книги рекордів Гіннесса як найбільша у світі. За словами дослідників, усередині її найбільших залів без проблем помістився б приблизно 50-поверховий хмарочос.

Водночас Сон Доонг не є найдовшою печерною системою світу — цей рекорд належить американській Mammoth Cave. В’єтнамська печера утримує першість саме за своїми гігантськими розмірами.

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Однією з найбільш дивовижних особливостей Сон Доонг стали величезні провали у стелі, через які всередину проникають сонячне світло, дощова вода, насіння рослин і навіть тварини.

Завдяки цьому у печері сформувалися справжні тропічні джунглі з високими деревами, пальмами, папоротями та густою рослинністю. Найбільшу таку ділянку називають Сад Едему. Більша частина печери залишається повністю темною, однак біля природних отворів утворилася повноцінна екосистема.

Ще одна особливість Сон Доонг — густий туман, який часто огортає її величезні зали.

Науковці пояснюють, що тепле й дуже вологе повітря змішується з прохолоднішими потоками, через що утворюються хмари та конденсат. Саме тому печеру нерідко називають місцем із «власною погодою».

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Втім, дослідники уточнюють: це не окрема кліматична система, а результат взаємодії підземної річки, вологості та температури повітря.

Попри свої грандіозні масштаби, Сон Доонг залишається дуже вразливою природною екосистемою. На думку фахівців, навіть велика кількість туристів може пошкодити кальцитові утворення, рідкісні рослини та мікроорганізми, які формувалися тут мільйони років.

Нагадаємо, печера Оптимістична на Тернопільщині — найдовша гіпсова печера у світі з дослідженою протяжністю 267 км. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса. Печера складається зі складних лабіринтів, має унікальні кристалічні утворення, постійну температуру +10 °C та близько 20 підземних озер. Відкрита у 1966 році львівськими спелеологами.

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