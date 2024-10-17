Підірвався на міні: в Егейському морі виявили підводний човен, який розшукували 80 років

Дослідники через неточні дані розшукували не в тому місці, де субмарину бачили востаннє.

Британський підводний човен часів Другої світової війни з 64 членами екіпажу виявили біля Грецького острова.

Про це пише видання Live Science.

Субмарина HMS Trooper, позначена як N91, зникла під час виконання секретної місії на початку жовтня 1943 року на Каламосі, острові на західному узбережжі Греції. Після цього підводний човен мав патрулювати Егейське море, в якому, як стало відомо пізніше, німецькі військові встановили міни.

Підводний човен позначили як зниклий безвісти, як і 64 членів його екіпажу, після того, як він не прибув до Бейруту 17 жовтня 1943 року.

Тепер дослідники під керівництвом грецького експерта з підводного плавання Костаса Токтарідеса виявили уламки Trooper на північ від центрального острова Егейського моря Донуса в регіоні, відомому як Ікарійське море, яке потерпає від поганої погоди.

З його слів, попередні 14 досліджень не змогли виявити уламки HMS Trooper, тому що вони розшукували надто далеко на сході, де, як повідомляється, субмарина була помічена 14 жовтня 1943 року.

Спочатку уламки субмарини виявили за допомогою бортового гідролокатора, який створює докладну карту морського дна за допомогою відображення звукових імпульсів.

Підводний човен лежить на глибині 235 метрів. Він розділений на три частини – ніс, середину та корму – через сильний вибух. Ймовірно, це підтверджує припущення, що субмарина затонула після зіткнення з міною.

Крім того, виявлення уламків свідчить про те, що повідомлення, що човен бачили 14 жовтня 1943, було невірним. Ймовірно, це був інший британський підводний човен того ж класу.

Нагадаємо, у Балтійському морі виявили затонулий корабель. Судно, що затонуло біля Швеції у XIX столітті, перевозило ящики з шампанським та мінеральною водою.

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