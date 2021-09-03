Підкорення Червоної планети: американський апарат добув перший зразок ґрунту з Марса

Підкорення Червоної планети: американський апарат добув перший зразок ґрунту з Марса

Він просвердлює обраний зразок і витягує з нього матеріал, який потім потрапляє в резервуар і зберігається всередині ровера.

Марсохід Perseverance добув перший зразок ґрунту з Марса.

Про це інформує лабораторія реактивного руху Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

"Перші зображення, передані на землю, показують, що неушкоджений зразок знаходиться в резервуарі після вилучення", — йдеться в повідомленні NASA.

NASA

Perseverance оснащений системою збору та зберігання зразків ґрунту, яка використовує технологію ударно-обертального буріння. За допомогою свердла, прикріпленого до роботизованої "руки" довжиною 2 метри Perseverance просвердлює обраний зразок і витягує з нього матеріал, який потім потрапляє в резервуар і зберігається всередині ровера.

В майбутньому зібрані в ході місії ровера на Марсі зразки будуть доставлені на Землю.

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Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого цього року.

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня минулого року.

Основне завдання марсохода — пошук ознак життя на Червоній планеті. Ровер досліджує геологію і клімат Марса, щоб визначити, чи можлива в майбутньому колонізація планети людьми.

Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який НАСА відправило для вивчення Червоної планети.

Нагадаємо, перша спроба взяти зразок гірських порід на Марсі, яку зробив апарат NASA Perseverance закінчилася невдачею.

Додамо, раніше вчені вперше в історії розробили карту надр Марса. Його ядро займає близько половини внутрішньої частини планети — набагато більше, ніж очікували вчені.

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