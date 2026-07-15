Підліток натрапив на загадковий перстень із символом, який здивував археологів

Перстень, знайдений в Ізраїлі / © Israel Antiquities Authority

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В Ізраїлі 13-річний хлопець випадково натрапив на майже ідеально збережений бронзовий перстень віком близько 1800 років під час сімейного походу на гору Кармель.

Як повідомляє Daily Galaxy, археологи встановили, що на прикрасі зображена римська богиня Мінерва, а сама знахідка датується пізньоримським періодом.

За інформацією видання, Яір Вайтсон вирушив на прогулянку разом із батьком неподалік стародавнього кар’єру, де зазвичай шукав скам’янілості та цікаві камені. Його увагу привернув невеликий зелений предмет, який спочатку він прийняв за звичайний шматок іржавого металу.

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«Під час походу я помітив маленький зелений предмет і підняв його. Він був корозований, і спочатку я подумав, що це просто заіржавілий болт. Я навіть думав нагріти його, але, на щастя, вчасно зрозумів, що це перстень», — розповів підліток.

Археологи встановили вік та походження артефакту

Після звернення родини до Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) фахівці дослідили знахідку та з’ясували, що перстень був виготовлений приблизно 1800 років тому. Попри поважний вік, артефакт зберігся у винятково доброму стані.

Дослідники Нір Дистельфельд та Ейтан Кляйн встановили, що на прикрасі вигравіювана богиня Мінерва — покровителька мудрості, війни та військової стратегії у римській міфології, яку в давньогрецькій традиції ототожнювали з Афіною.

«Визначення Яіром фігури як воїна дуже близьке до дійсності. Ця фігура — очевидно, богиня Мінерва з римської міфології, відома також як Афіна в грецькій міфології», — зазначили археологи.

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Кому міг належати стародавній перстень

Фахівці припускають, що бронзова прикраса могла належати жінці або дівчині, яка жила у II–III століттях нашої ери. Однак точне походження артефакту поки що залишається загадкою.

За словами археологів, перстень міг загубити мешканець розташованої поруч римської ферми, робітник стародавнього кар’єру або ж він міг бути поховальним даром в одній із сусідніх гробниць.

Після завершення дослідження Управління старожитностей Ізраїлю подякувало Яіру Вайтсону за те, що він передав артефакт державним археологам, а не залишив його у власній колекції. В установі наголосили, що такі вчинки допомагають зберігати історичну спадщину та дають науковцям можливість вивчати важливі пам’ятки минулого.

Нагадаємо, раніше у Єгипті археологи виявили 18 стародавніх гробниць з муміями, в ротах яких були золоті язики.

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