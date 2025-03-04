Підземного океану може не бути: вчені зробили нове відкриття щодо супутника Сатурна

На Енцеладі, супутнику Сатурна, спостерігають гейзери, які довгий час вважали доказом наявності підземного океану. Але нове дослідження ставить цю теорію під сумнів.

Про це повідомило видання Space.

Раніше вчені припускали, що водяні гейзери на поверхні супутника є доказом підземного океану. Однак нові дані вказують на те, що вода в цих гейзерах може виникати не з океану, а з розплавленого льоду, який розташований під крижаною оболонкою.

Згідно з результатами дослідження, струмені водяної пари могли утворюватися завдяки частковому плавленню льоду в товстому крижаному шарі. Сіль у цьому льоді знижує температуру плавлення, що дозволяє воді існувати в рідкому вигляді. Це також сприяє утворенню водяної пари, яка під впливом тепла піднімається в космос.

Енцелад / Фото: NASA

Енцелад / Фото: NASA

Попри ці висновки, Енцелад залишається одним із найперспективніших місць для пошуку позаземного життя. Подальші дослідження можуть допомогти розгадати його таємниці.

Нагадаємо, астрономи зафіксували рідкісне космічне явище в галактиці, схожій на Чумацький Шлях.

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