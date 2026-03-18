Підземний мегаполіс: в сірчаній печері виявили колонію зі 111 тисяч павуків

Павутиння в печері. Фото: Subterranean Biology

Реклама

Глибоко під землею, у сірчаній печері на кордоні Албанії та Греції, науковці зафіксували незвичне явище — велику колонію павуків, що об’єднала приблизно 111 тисяч особин Масивна структура з павутиння займає площу приблизно 106 квадратних метрів.

Про це повідомило видання earth.com.

Йдеться про два види, які зазвичай ведуть поодинокий спосіб життя. Однак у цій екосистемі вони співіснують у межах єдиної багаторівневої павутини без ознак агресії. Це перший задокументований випадок такої колоніальної поведінки для обох видів.

Реклама

Дослідження очолив еколог Іштван Урак з Угорського університету Сапієнтія. Спостереження, проведені в різні сезони, показали, що структура колонії є стабільною, а не випадковою.

Живлення екосистеми забезпечується не сонячним світлом, а хімічними процесами. У печері бактерії окислюють сірку, утворюючи біоплівки, які підтримують існування мошок. Саме ці комахи є основним джерелом поживи для павуків. Ізотопний аналіз підтвердив, що вся харчова мережа формується всередині печери.

Велика кількість здобичі протягом року, а також повна темрява, ймовірно, сприяють зниженню агресії між павуками. Дослідники припускають, що в таких умовах співіснування стає вигіднішим за конкуренцію.

Генетичний аналіз показав, що печерні популяції вже відрізняються від своїх поверхневих родичів, що свідчить про адаптацію до ізольованого середовища. Також у них виявили відмінності в мікробіомі.

Реклама

Колонія розташована приблизно за 50 метрів від входу до печери, де вузький прохід затримує мошок біля стін. За оцінками, у ній близько 69 тисяч домашніх павуків і понад 42 тисячі представників роду Prinerigone.

«Дослідники виміряли павутинну стіну та оцінили її площу приблизно в 1140 квадратних футів (106 квадратних метрів). Вони відібрали проби з квадратів, підрахували центри воронок та екстраполювали на всю ділянку. Їхня оцінка дала близько 69 000 домашніх павуків та близько 42 000 P. vagans. Команда зазначила, що покинуті воронки можуть дещо завищувати загальні цифри», — йдеться в статті.

Науковці поки що не можуть дати чіткої відповіді, чому два зазвичай поодинокі види павуків змогли сформувати спільну колонію у сірчаній печері. Серед можливих пояснень — поєднання кількох чинників: хімічні сигнали, низький рівень освітлення та постійна доступність здобичі.

Дослідники також звертають увагу на вплив хижаків і хвороб, які можуть визначати межі колонії. Водночас навіть незначні зміни газового складу середовища або хімії води здатні позначатися на поведінці павуків.

Реклама

Не виключають і генетичний чинник. Тривала ізоляція печерних популяцій може поступово віддаляти їх від родинних груп поза печерою. Якщо міграція залишається обмеженою, ці відмінності лише посилюються.

Щоб з’ясувати механізми співіснування, вчені планують провести повторний генетичний аналіз, дослідити поведінку павуків за різних умов освітлення та детально вивчити розподіл здобичі. Це допоможе оцінити роль кожного з факторів.

Отримані дані вже змушують переосмислити уявлення про соціальну поведінку в екстремальних середовищах. Дослідження показує: кооперація може виникати не через високий рівень розвитку чи спорідненість, а як адаптивна реакція на умови виживання.

Поєднання стабільного джерела їжі та ізольованого середовища може робити спільне існування не винятком, а ефективною стратегією. Це свідчить, що навіть типово поодинокі види здатні змінювати поведінку під впливом довкілля.

Реклама

Науковці припускають, що подібні процеси можуть відбуватися і серед інших мешканців печер — зокрема комах, ракоподібних чи червів. У такому разі «темні екосистеми» можуть допомогти зрозуміти ранні форми співпраці, які формуються під впливом хімічних процесів, а не сонячної енергії.

Таким чином, печера фактично стає природною лабораторією для дослідження еволюції соціальних зв’язків в умовах ізоляції та стабільних ресурсів.

