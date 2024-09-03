Пілотована місія NASA на Місяці: астронавтів забезпечать скафандрами зі зв'язком 4G (відео)

Компанія Nokia створила місячну мережу стільникового зв'язку 4G, яка пройде перше випробування вже цього року.

Під час пілотованої місії на Місяць Artemis 3, яка запланована на 2026 рік, астронавти зможуть підтримувати якісний зв'язок із Землею за допомогою мережі 4G. Після висадки на поверхню супутника Землі вони матимуть можливість віддалятись від посадкового модуля на відстань до 2 км і при цьому залишитися на відеозв'язку.

Про це пише Space.

Астронавти NASA вперше висадяться на поверхню Місяця з 1972 року. Під час місії Artemis 3 вони носитимуть скафандри, обладнані зв'язком 4G і користуватимуться тим, чого не мали їхні попередники – технологією стільникового зв'язку, який сьогодні використовують більшість мобільних операторів на Землі.

Це стало можливим завдяки скафандрам AxEMU, створеним компанією Axiom Space, та мережевому обладнанню 4G, розробленому компанією Nokia.

На Землі мережі 4G будуються з веж, на яких встановлені базові станції, що забезпечують зв'язок для користувачів у певному радіусі. Будувати подібні вежі на Місяці наразі дуже складно і недоцільно. Тому компанія Nokia розробила базову станцію, яка буде вбудована у посадковий модуль, а відповідними приймачами 4G оснастять нові скафандри астронавтів AxEMU.

Звісно, в астронавтів не буде "космічного смартфона" із сенсорним екраном, але вони будуть підтримувати відеозв'язок високої якості в режимі реального часу та зможуть передавати великі обсяги зібраної дослідницької інформації на базову станцію, а звідти – на Землю.

Представники Axiom Space, які займалися розробкою скафандра, пояснили, що фактично у нього інтегрували та адаптували до космічних умов ключові компоненти звичайного смартфона.

Місячна мережа 4G, яка отримала назву Lunar Surface Communications System, пройде перше випробування вже цього року, коли посадковий модуль IM-2 компанії Intuitive Machines дістанеться місячної поверхні поблизу південного полюса супутника Землі. Роботу мережі випробовуватимуть два місяцеходи, оснащені приймачами 4G.

Протягом часу, що залишився до старту пілотованої місії Artemis 3, низку випробувань має пройти й сам скафандр, щоб інженери переконалися в його надійності та пристосованості до екстремальних умов космосу.

Нагадаємо, SpaceX і NASA анонсували запуск пілотованої місії Crew-9. Це буде дев'ята ротаційна місія SpaceX на МКС.

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