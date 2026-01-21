Піраміда Хеопса була гігантським ліфтом: вчені розкрили інженерний секрет єгиптян

Вчені з’ясували, як насправді египтяни будували піраміди / © pixabay.com/TheDigitalArtist

Століттями археологи ламали голови: як під час будівництва пірамід стародавні єгиптяни могли піднімати 60-тонні брили на висоту хмарочоса без сучасних кранів? Таємницю будівництва єдиного вцілілого чуда світу, схоже, розкрито. Доктор Саймон Андреас Шойрінг з Weill Cornell Medicine опублікував у журналі Nature дослідження, яке повністю переписує історію єгипетської архітектури.

Згідно з його розрахунками, піраміду Хеопса звели не грубою силою тисяч рабів, що тягнули камені по піску, а за допомогою геніальної інженерії.

Швидкість: один блок на хвилину

Головна загадка піраміди — темп робіт. Щоб збудувати її за 20 років, робітники мали вкладати масивні блоки кожні кілька хвилин. Доктор Шойрінг стверджує: це було можливо лише завдяки системі ковзних противаг.

Він розрахував, що використання внутрішніх механізмів дозволяло піднімати камені з приголомшливою швидкістю — іноді до одного блоку на хвилину.

Велика галерея — це технічний тунель

Вчений переосмислив призначення відомих внутрішніх приміщень піраміди:

Велика галерея та Висхідний прохід — це не просто церемоніальні коридори. Це були похилі рампи, по яких вниз спускалися важкі противаги, створюючи тягу для підйому каміння нагору в іншій частині піраміди.

Докази: На стінах галереї є характерні подряпини, потертості та відполіровані ділянки. Це сліди від величезних санчат, які їздили туди-сюди тисячі разів. Це механічний знос, а не сліди від ніг жерців.

Гранітна камера як «коробка передач»

Особливу увагу дослідник приділив Передпокою — невеликій кімнаті перед Камерою Царя. Раніше вважалося, що це пастка для грабіжників.

Шойрінг доводить: це була станція управління шківами.

Груба обробка стін і дивні пази в граніті вказують на те, що тут кріпилися дерев’яні балки та канати.

Система працювала як редуктор: робітники могли змінювати конфігурацію мотузок, щоб збільшувати підйомну силу для найважчих 60-тонних блоків.

Чому кімнати розташовані криво

Ця теорія також пояснює, чому поховальні камери розташовані не ідеально по центру піраміди (як любили єгиптяни), а зі зміщенням.

Камера Цариці та Камера Царя «зсунуті» відносно осі не випадково — будівельники були змушені підлаштовуватися під розташування внутрішніх ліфтових шахт і механізмів.

«Піраміда будувалася зсередини назовні. Це був не просто монумент, а гігантська машина, яка сама себе зводила», — йдеться у дослідженні.

Вчений передбачає, що у верхніх шарах піраміди досі можуть бути приховані невеликі коридори — залишки цієї ліфтової системи, які ще належить знайти.

Н: агадаємо, археологи дедалі частіше сходяться на думці, що за зведенням Великої піраміди в Гізі стояла не лише воля фараона, а й конкретна історична постать. Йдеться про придворного чиновника Хеміуну, якого вважають ключовою фігурою в організації цього грандіозного будівництва.