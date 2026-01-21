ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Піраміда Хеопса була гігантським ліфтом: вчені розкрили інженерний секрет єгиптян

Нове дослідження повністю перевертає уяву про давньоєгипетське будівництво. Вчені стверджують, що Велика піраміда будувалася зсередини за допомогою доісторичного «вантажного ліфта».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Піраміди Гізи

Вчені з’ясували, як насправді египтяни будували піраміди / © pixabay.com/TheDigitalArtist

Століттями археологи ламали голови: як під час будівництва пірамід стародавні єгиптяни могли піднімати 60-тонні брили на висоту хмарочоса без сучасних кранів? Таємницю будівництва єдиного вцілілого чуда світу, схоже, розкрито. Доктор Саймон Андреас Шойрінг з Weill Cornell Medicine опублікував у журналі Nature дослідження, яке повністю переписує історію єгипетської архітектури.

Про це пише Daily Mail.

Згідно з його розрахунками, піраміду Хеопса звели не грубою силою тисяч рабів, що тягнули камені по піску, а за допомогою геніальної інженерії.

Швидкість: один блок на хвилину

Головна загадка піраміди — темп робіт. Щоб збудувати її за 20 років, робітники мали вкладати масивні блоки кожні кілька хвилин. Доктор Шойрінг стверджує: це було можливо лише завдяки системі ковзних противаг.

Він розрахував, що використання внутрішніх механізмів дозволяло піднімати камені з приголомшливою швидкістю — іноді до одного блоку на хвилину.

Велика галерея — це технічний тунель

Вчений переосмислив призначення відомих внутрішніх приміщень піраміди:

  • Велика галерея та Висхідний прохід — це не просто церемоніальні коридори. Це були похилі рампи, по яких вниз спускалися важкі противаги, створюючи тягу для підйому каміння нагору в іншій частині піраміди.

  • Докази: На стінах галереї є характерні подряпини, потертості та відполіровані ділянки. Це сліди від величезних санчат, які їздили туди-сюди тисячі разів. Це механічний знос, а не сліди від ніг жерців.

Гранітна камера як «коробка передач»

Особливу увагу дослідник приділив Передпокою — невеликій кімнаті перед Камерою Царя. Раніше вважалося, що це пастка для грабіжників.

Шойрінг доводить: це була станція управління шківами.

  • Груба обробка стін і дивні пази в граніті вказують на те, що тут кріпилися дерев’яні балки та канати.

  • Система працювала як редуктор: робітники могли змінювати конфігурацію мотузок, щоб збільшувати підйомну силу для найважчих 60-тонних блоків.

Чому кімнати розташовані криво

Ця теорія також пояснює, чому поховальні камери розташовані не ідеально по центру піраміди (як любили єгиптяни), а зі зміщенням.

Камера Цариці та Камера Царя «зсунуті» відносно осі не випадково — будівельники були змушені підлаштовуватися під розташування внутрішніх ліфтових шахт і механізмів.

«Піраміда будувалася зсередини назовні. Це був не просто монумент, а гігантська машина, яка сама себе зводила», — йдеться у дослідженні.

Вчений передбачає, що у верхніх шарах піраміди досі можуть бути приховані невеликі коридори — залишки цієї ліфтової системи, які ще належить знайти.

Н: агадаємо, археологи дедалі частіше сходяться на думці, що за зведенням Великої піраміди в Гізі стояла не лише воля фараона, а й конкретна історична постать. Йдеться про придворного чиновника Хеміуну, якого вважають ключовою фігурою в організації цього грандіозного будівництва.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie