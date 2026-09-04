Піраміди та величезне місто просто біля шосе: аспірант випадково знайшов загублене поселення мая

Загублене місто мая з пірамідами знайшли біля шосе в Мексиці / © Associated Press

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Аспірант випадково виявив у Мексиці загублене місто мая з пірамідами та площами, яке століттями ховалося під густою рослинністю. Пам’ятка розташована неподалік сучасного шосе та сільськогосподарських угідь, де місцеві фермери працювали десятиліттями.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Стародавнє місто отримало назву Валеріана. Знахідку зробили не під час традиційних археологічних розкопок. Аспірант Університету Тулейна Люк Олд-Томас натрапив на раніше зібрані дані лідара — технології лазерного картографування поверхні землі з повітря. Інформацію отримали ще 2013 року в межах екологічного проєкту, присвяченого моніторингу лісів.

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Стародавнє місто мая знайшли біля сучасного шосе

Олд-Томас та його колеги повторно проаналізували близько 122 кв. км лідарних даних із мексиканського штату Кампече. Після оброблення зображень під лісовим покривом стали помітними обриси споруд, які неможливо було розгледіти з поверхні.

Науковці нанесли на карту загалом 6764 структури. Особливо вирізнялася територія Валеріани, де щільність забудови сягала приблизно 426 споруд на квадратний кілометр.

У межах міста дослідники виявили дві великі групи монументальних споруд, розташовані приблизно за два кілометри одна від одної. Серед них — закриті площі, храмові піраміди, широка дамба, майданчик для гри в м’яч та водосховище. Між монументальними комплексами простягалася щільна житлова забудова.

Археологи також ідентифікували ймовірний комплекс так званої групи E. За словами авторів роботи, така архітектура може свідчити, що поселення було засноване до 150 року нашої ери. За своїми характеристиками Валеріана могла бути політичною столицею мая класичного періоду.

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У центрі Валеріани виявили майданчик для гри в м’яч та споруду, яка датує будівництво міста періодом до 150 року н. е. Фото: Люк Олд-Томас та ін./Cambridge University Press

Руїни десятиліттями залишалися непоміченими

Особливість відкриття полягає в розташуванні міста. За словами Олд-Томаса, Валеріана лежить просто біля фактично єдиної автомагістралі в цій частині регіону. Поруч також живуть фермери, які роками обробляли землю навколо стародавніх руїн. Водночас ні науковцям, ні мексиканській владі раніше не було відомо про археологічні пам’ятки.

Результати дослідження також свідчать, що густонаселені міста та поселення мая могли бути значно поширенішими в центральних низовинах, ніж можна було припустити лише за відомими археологічними пам’ятками.

Утім, лідар не дає відповіді на всі запитання. На момент публікації дослідження археологи ще не провели польових робіт на проаналізованих територіях Кампече, тому частину виявлених об’єктів після наземної перевірки можуть перекласифікувати.

Крім того, лазерне картографування не дозволяє встановити, чи всі нанесені на карту споруди використовувалися одночасно. Тому лише за цими даними неможливо достовірно визначити, скільки людей мешкало у Валеріані в конкретний період її історії.

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Нагадаємо, раніше в мексиканському заповіднику Балам Ку під джунглями виявили давно приховане місто мая Ель-Єсаль, побудоване понад 2500 років тому. Археологи під час дослідження знайшли піраміди, площі та тераси.

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