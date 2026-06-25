Піски Гізи приховували таємницю: біля Великої піраміди виявили невідомі структури

Велика піраміда Гізи / © Associated Press

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Археологи виявили загадкову підземну структуру поблизу Великої піраміди Гізи. Під шаром піску дослідники зафіксували одразу дві аномалії, однак їхнє походження та призначення поки що залишаються невідомими.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Дослідження 2024 року виконала група науковців з Університету Тохоку. Вони обрали для роботи ділянку Західного кладовища Гізи, розташованого на захід від Великої піраміди. Це місце відоме як некрополь, де ховали членів царської родини та високопоставлених чиновників Стародавнього Єгипту. Територія містить численні мастаби — гробниці з пласким дахом, однак обрана для дослідження ділянка не мала видимих наземних споруд, тому раніше привертала менше уваги археологів.

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Попри те, що комплекс Гізи вважається одним із найбільш досліджених археологічних об’єктів у світі, нові результати свідчать, що під товщею пустельного піску можуть залишатися ще невідомі споруди.

Для дослідження науковці використали два сучасні геофізичні методи — георадар (GPR) та електротомографію (ERT). Георадар дає змогу надсилати радіохвилі в ґрунт і фіксувати сигнали, які повертаються від прихованих об’єктів. Електротомографія, своєю чергою, визначає відмінності між підземними матеріалами за їхньою електропровідністю. Поєднання цих методів дозволило отримати детальнішу картину того, що знаходиться під поверхнею без проведення розкопок.

Результати, опубліковані в журналі Archaeological Prospection, показали наявність L-подібної структури приблизно на глибині двох метрів. Її довжина становить близько 10 метрів. Дослідники також дійшли висновку, що споруду, ймовірно, навмисно засипали після завершення будівництва.

Під цією конструкцією вчені зафіксували ще одну аномалію, яка залягає на глибині приблизно від 5 до 10 метрів. Вона відрізняється високим електричним опором порівняно з навколишнім ґрунтом. На думку авторів дослідження, такий сигнал може пояснюватися або сумішшю піску й гравію, або наявністю простору з повітряними порожнинами. Водночас вони підкреслюють, що наявних даних недостатньо, аби визначити справжню природу цього об’єкта.

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Дослідники наголошують, що результати геофізичного сканування самі по собі не дозволяють встановити матеріал чи призначення знайдених структур. Вони лише підтверджують існування підземної аномалії, яка потребує подальшого вивчення.

Водночас, за словами учасників дослідження, форма верхньої L-подібної структури навряд чи має природне походження. Науковці припускають, що вона могла бути входом до глибшої підземної споруди, однак це залишається лише гіпотезою.

Автори роботи окремо наголошують, що дослідження не підтверджує відкриття нової гробниці. Розкопки на цій ділянці поки не проводилися, тому робити остаточні висновки про характер знахідки зарано. Наразі вчені можуть лише стверджувати, що під частиною Західного кладовища Гізи існує незвичайна підземна структура, походження якої ще належить з’ясувати.

Нагадаємо, раніше унікальна археологічна знахідка змусила науковців кардинально переглянути уявлення про жорстокість Льодовикового періоду та розкрила глибоко прихований емоційний бік життя наших найдавніших предків.

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