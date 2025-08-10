Після 30 років відсутності вчені виявили рідкісного саламандра, який вважався зниклим

Саламандр / © dailymail.co.uk

Рідкісний багато лінійний саламандр, який не фіксувався у Флориді з 1991 року, був виявлений знову дослідниками в болотах північної частини штату.

Про це повідомляє Daily Mail.

За останні два роки команда науковців провела серію досліджень у більш ніж десятку чорноводних потоків регіону. В результаті було знайдено 23 особини рідкісного саламандра — 17 у національному лісі Осцелла та 6 у державному лісі Джон М. Бетія. Серед них було 8 дорослих амфібій.

За словами дослідників, багато лінійний саламандр є переважно водним і дуже секретним видом. До цього відкриття остання задокументована знахідка саламандра у Флориді датується 1991 роком. Вид живе на північно-східних узбережжях США, від Флориди до Вірджинії, проте у Флориді він знаходиться на південній межі ареалу свого проживання.

«Загалом про цей вид відомо небагато, однак вважається, що він постраждав через зникнення водно-болотних угідь на своїй території», — йдеться у дослідженні.

Для виявлення саламандр команда дослідників використовувала різні методи: від традиційного вилову сачком до новаторського способу — розміщення сітчастих мішків з опалим листям на дні потоків, що імітувало природне середовище існування амфібій. Ці мішки перевіряли регулярно, що дозволило зафіксувати присутність тварин.

Флорида відзначається як південний край ареалу багато лінійного саламандра, тому спостереження за ним тут є винятково рідкісними. Вид занесений до списку найбільш потребуючих охорони у штаті. Вчені застерігають, що зміни клімату та руйнування природних середовищ можуть загрожувати стабільності його популяції.

«Види, що мешкають на межі свого ареалу, рідко стають пріоритетом для заходів з охорони природи, — зазначають автори. — Проте багато лінійний саламандр є унікальною складовою природної спадщини Флориди».

Дослідження було проведене у партнерстві з Флоридською комісією з рибальства та диких тварин, Північно-Каролінською комісією з ресурсів диких тварин та приватною компанією з управління лісами.

Дослідження було проведене у партнерстві з Флоридською комісією з рибальства та диких тварин, Північно-Каролінською комісією з ресурсів диких тварин та приватною компанією з управління лісами.