Після масштабного збою Cloudflare відновила роботу: що сталося з X, Google, Spotify та YouTube

Що сталося з X, Google та YouTube / © Unsplash

Реклама

Технологічна компанія Cloudflare повідомила про відновлення роботи своїх сервісів приблизно через годину після масштабного збою 18 листопада, який спричинив тимчасові проблеми в роботі низки найпопулярніших сайтів світу.

Про це йдеться у повідомленні Cloudflare.

Як зазначається у заяві компанії, послуги вже функціонують у звичному режимі. Однак користувачі ще можуть спостерігати «підвищений рівень помилок», поки системи повністю стабілізуються.

Реклама

Раніше через цей збій користувачі в усьому світі мали проблеми з доступом до таких великих сервісів, як Х (Twitter), Spotify, ChatGPT, Google, Instagram, YouTube, Facebook, Amazon, а також онлайн-ігор, зокрема League of Legends і Roblox, та багатьох інших ресурсів, які використовують інфраструктуру Cloudflare.

Що спричинило збій

Хоча компанія швидко відновила роботу, збій стався на тлі запланованого технічного обслуговування. Згідно з публічною інформацією Cloudflare, 18 листопада 2025 року було заплановано обслуговування в центрі обробки даних у Сіднеї (SYD).

У повідомленні про заплановані роботи зазначалося, що тривають дії з обслуговування.

«Проводиться планове технічне обслуговування. Ми надаватимемо оновлення за потреби… Трафік може бути перенаправлений з цього місця, отже, існує ймовірність незначного підвищення затримки (latency) під час цього вікна обслуговування для кінцевих користувачів у регіоні, що постраждав», — йшлося у повідомленні.

Реклама

Ймовірно, саме процеси, пов’язані з перенаправленням трафіку або обслуговуванням, призвели до непередбачених проблем та масштабного збою.

Наразі Cloudflare закликає користувачів стежити за оновленнями на їхній сторінці та за потреби підписатися на сповіщення через свій «дашборд».

Нагадаємо, 18 листопада через збій у Cloudflare некоректно працювала також і низка українських сайтів. Серед сторінок, які стикнулися з помилкою, були сайт телеканалу «Ми — Україна», «24 Канал», ТСН тощо.