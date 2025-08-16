Після тисяч років "сну" прокинулась надмасивна чорна діра

Космос / © Pixabay

Реклама

Група астрономів виявила надмасивну чорну діру, яка лише нещодавно почала проявляти активність, у кластері галактик CHIPS 1911+4455, що розташований на відстані приблизно 6 мільярдів світлових років від Землі.

Про це пише видання ScienceAlert.

За словами провідного дослідника Франческо Убертозі з Болонського університету, це явище можна порівняти з «пробудженням сплячого гіганта». Команда використовувала радіотелескопи Very Long Baseline Array та Very Large Array, що дозволило їм спостерігати глибокий космос із винятковою точністю. Дослідник пояснив це так: уявіть, що можна прочитати газету в Лос-Анджелесі, перебуваючи в Нью-Йорку.

Реклама

Особливістю цієї чорної діри є те, що її активність тільки почала проявлятися. Джети матеріалу, які вона викидає, простягаються лише на близько 100 світлових років від центру. Хоча це здається величезним, у порівнянні з іншими чорними дірами, які можуть утворювати джети довжиною десятки тисяч світлових років, ці розміри є дуже скромними.

Більшість чорних дір, які досліджують астрономи, перебувають у стані активності вже мільйони років, що ускладнює розуміння початкових етапів їх впливу на навколишнє середовище. Ця нова чорна діра надає унікальну можливість спостерігати процес «від початку», показуючи, як чорні діри впливають на своє космічне оточення на ранніх стадіях.

Співавтор дослідження Міріам Джітті з Болонського університету зазначила, що джети ще настільки молоді та невеликі, що не встигли витіснити навколишній гарячий газ. Це створює ідеальну природну лабораторію для вивчення того, як чорні діри починають впливати на навколишній космос.

Галактика, у центрі якої перебуває ця чорна діра, при цьому активно утворює нові зірки. Щорічний приріст зіркової маси в ній оцінюється від 140 до 190 мас Сонця, що в десятки разів перевищує утворення зірок у нашій Чумацькій Дорозі, де щороку формується лише приблизно одна маса Сонця.

Реклама

Дослідники вважають, що гарячий газ навколо чорної діри охолоджується дуже ефективно, що потенційно забезпечує паливо для активації чорної діри. Це дає змогу спостерігати процес пробудження надмасивної чорної діри та вивчати, як цей процес починає формувати навколишній космос.

Для відкриття команда поєднала спостереження з кількох телескопів, кожен з яких давав окремий шматок інформації: одні забезпечували надвисоку роздільну здатність для виявлення маленьких джетів, інші — чутливість для виявлення слабких сигналів від утворення зірок.

Дослідники планують продовжувати спостереження, щоб відстежувати розвиток подій у майбутньому та знайти інші подібні системи. Це дозволить глибше зрозуміти, як найпотужніші об’єкти Всесвіту вперше починають формувати свій вплив на навколишній космос.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили одну з найдавніших та найвіддаленіших чорних дір, яка активно росте і переміщує навколо себе газ зі швидкістю 3000 км/с.