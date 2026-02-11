Антарктида / © Pixabay

Реклама

У січні 2024 року безпілотний підводний апарат «Ран» зник під шельфовим льодовиком Дотсона в Західній Антарктиді під час планової наукової місії. Перед втратою зв’язку він зафіксував раніше не задокументовані утворення на нижній поверхні льодовика.

Про це повідомило видання Indian Defence Review.

Апарат був розроблений у Швеції та працював у межах Міжнародної співпраці з льодовика Туейтса — спільної програми США та Великої Британії з вивчення Західноантарктичного льодовикового щита.

Реклама

Під час 24-годинного занурення відстеження апарата в реальному часі було неможливим через товщину льоду. Після запланованого часу повернення сигналу не отримали. Акустичні пошуки результатів не дали. Втрату підтвердила Британська антарктична служба. Остаточне місцезнаходження апарата невідоме.

Перед зникненням апарат досліджував порожнину під льодовиком і зафіксував раніше не описані форми на нижній поверхні крижаного щита. Йшлося про складні «візерункові» утворення, які не відповідають існуючим моделям танення льоду. Саме в цій зоні льодовик активно взаємодіє з теплою модифікованою Циркумполярною глибоководною течією, що пришвидшує танення.

Дані попередніх досліджень

Під час попередньої 27-денної експедиції у 2022 році «Ран» обстежив приблизно 140 квадратних кілометрів підльодовикової порожнини Дотсона. За допомогою багатопроменевого гідролокатора, що працював на відстані близько 50 метрів від основи льоду, було нанесено на карту плоскі тераси, глибокі канали танення та зони ерозії.

У центральній та східній частинах зафіксовано сходинкоподібні тераси з різкими вертикальними гранями. У західній частині — більш згладжені поверхні та ознаки ерозії, пов’язані зі швидшими потоками води.

Реклама

Океанографічні вимірювання підтвердили, що модифікована Циркумполярна глибоководна течія проникає в підльодовикову порожнину та впливає на швидкість танення в окремих зонах.

Гідролокатор також зафіксував тріщини, які проходять через основу шельфу та розширюються в глибині. Деякі з них відомі за супутниковими знімками ще з 1990-х років.

Окрім цього, було задокументовано тип утворень, які раніше не спостерігали під антарктичними шельфами: видовжені краплеподібні западини довжиною від 20 до 300 метрів і глибиною до 50 метрів. Їхня форма та орієнтація пов’язані з обертальними процесами в прикордонному шарі океанічних течій, що узгоджується з описаною у дослідженні динамікою Екмана.

Вимірювання показали, що танення під льодовиком Дотсона відбувається нерівномірно. Тераси, канали та ерозійні зони збігаються з напрямками океанічних потоків і давніми тріщинами. У деяких районах швидкість танення сягає 15 метрів на рік.

Реклама

За оцінками, між 1979 і 2017 роками льодовик Дотсона зробив внесок близько 0,02 дюйма у глобальне підвищення рівня моря. З початку 2000-х він втратив майже 390 гігатонн льоду. Ці дані підтверджені супутниковою альтиметрією, океанографічними вимірюваннями та моделюванням потоку льоду.

Втрата апарата призупинила подальші дослідження в морі Амундсена — регіоні, який вважається ключовим для оцінки стабільності Західноантарктичного льодовикового щита.

Нагадаємо, раніше в Антарктиді знову знайшли фрагменти літака, який розбився майже 50 років тому.